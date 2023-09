Moscato lance le Mondial et Rugby Campagnes ce mercredi !

Génébrières s'attend à vivre une journée de rugby et de fêtes extraordinaire ce mercredi 6 septembre avec en prime et en direct le Moscato Show et un "One man show" de Vincent Moscato en soirée ! Ambiance et foule garanties.

Voilà bien une superbe idée initiée par la famille Doumenge, bien connue à Montauban : la Compagnie des Campagnes, superbe lieu à Génébrières (82, 10 mn de Montauban, 40mn de Toulouse) va accueillir et présenter Rugby Campagne tout au long de cette Coupe du Monde. Formidable et belle initiative en partenariat avec l'Agence Frappe, l'US Montauban XV et le Grand Montauban. Le Concept de Rugby Campagne est clair : que chacun, petits et grands trouvent sa place dans cette Coupe du Monde des Campagnes afin de vivre pleinement ce Mondial français : "Nous voulions nous appeler la "Coupe du Monde des sans billets" annonce Christophe Doumenge, le Directeur de la Compagnie des Campagnes, l'idée reste la même, nous ne serons peut être pas dans les stades, mais nous serons tous ensemble, bien au-delà du Tarn et Garonne, tous unis avec les Bleus sur une terre de rugby !" Rien de tel pour vibrer et faire vibrer. Dans un lieu magique, la Compagnie des Campagnes n'a pas fait les choses à moitié : entre les nombreuses animations sur le terrain pour les petits et les grands durant la journée, les interventions et analyses rugbystiques avec de nombreux grands anciens internationaux dont les commentaires de Denis Charvet, les matches en direct, avant d'attaquer l'incroyable organisation gastronomique présentée. Il fallait frapper un grand coup, c'est fait : mercredi 6 septembre prochain, Vincent Moscato a convoqué toute sa bande de potes afin de délocaliser un Moscato Show en direct (dès 14h) qui s'annonce formidable et son spectacle dans la foulée à 19h30. Plusieurs centaines de personnes venues d'occitanie sont attendus avec de surcroît un système de cars à disposition pour mieux profiter de la journée et de la fête. (Les derniers billets sont à réserver sur www.billetweb.fr/pro/ rugbycampagne ou appelez le 05 63 91 20 30)