Thomas Portes et François Piquemal, deux députés de La France Insoumise, ont lancé une pétition pour honorer la mémoire de Federico Martin Aramburú, tué le 19 mars 2022.

C'est dans les colonnes de "Politis" que les députés Thomas Portes (également président de l'observatoire national de l'extrême-droite) et François Piquemal ont décidé de publier une tribune pour honorer la mémoire de Federico Martin Aramburú lors de la Coupe du monde. Aramburú, ancien international argentin, a perdu la vie dans la nuit du 19 mars 2022, à Paris, suite à une agression de deux militants du Groupe Union Défense (GUD), un groupe d'extrême-droite.

Une minute de silence demandée

Avec une tribune, les deux parlementaires de LFI ont également lancé une pétition sur le site Change.org. Mauricio Reggiardo (ancien entraîneur d'Agen et Castres), Mempo Giardinelli (écrivain et journaliste, pré-candidat à la présidence de là République Argentine), ou Mathieu Blin (ancien joueur du Stade français et entraîneur d'Agen) sont parmi les principaux signataires de la pétition. Thomas Portes et François Piquemal demandent surtout qu'une minute de silence soit respectée avant la rencontre entre l'Angleterre et l'Argentine.

#RugbyWorldCup Des personnalités signent un texte

sur @Politis_fr pour demander qu’un hommage soit rendu à Federico Martín Aramburú, international de #rugby argentin, assassiné par des militants d’extrême droite à Paris en 2022.

Et vous \u270d\ufe0f ?https://t.co/r6NkV8nZPa — Michel Soudais (@msoudais) August 31, 2023

"Ainsi, afin d’honorer la mémoire du grand joueur que fut Federico Martín Aramburú et de montrer aux yeux du monde que la France est attachée aux valeurs opposées au fascisme, nous demandons à ce qu’une minute de silence soit observée lors du match d’ouverture de cette compétition, ainsi que lors du match entre l’Angleterre et l’Argentine pour que ses deux pays, celui où il est né et celui où il a joué puissent honorer sa mémoire".