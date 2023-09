Arrivée dans le Var, la bande à Kolisi a vécu une première journée tranquille dans le magnifique établissement du Grand Hôtel des Sablettes Plage. Un endroit qui leur est familier depuis novembre dernier, et la rencontre face à la France.

« Welcome the Springboks ». Sur la route menant au lieu de vie des champions du Monde en titre, La Seyne-sur-Mer s’est mise aux couleurs de la nation arc-en-ciel. À quelques minutes de Toulon, la municipalité est fière d’accueillir les champions du Monde en titre. Le plaisir est partagé par les ouailles de Nienaber. « Nous sommes vraiment heureux d’être de retour dans ce lieu car nous avons vraiment apprécié notre première venue, a souligné Siya Kolisi. L’endroit est magnifique. Le personnel de l'hôtel est formidable et les gens de la communauté sont très accueillants et respectueux. Si nous avons des questions, ils se mettent en quatre pour nous aider. Alors on s'est dit, on est là, on va travailler le plus dur possible et on va se mettre au service des gens autant que possible. On veut rendre l'amour qui est donné à ce groupe. »

Adrian Lelièvre, co-directeur de l’établissement, revient sur l’arrivée de clients particuliers. « Tout se passe pour le mieux. On est heureux de les revoir, ils sont désormais chez eux. La plupart a reconnu nos employés, ça montre leur respect pour l’ensemble du personnel. On est fiers de les avoir. On est chanceux qu’ils nous accordent leur confiance. On a bien conscience que le rugby dépasse le cadre du sport pour eux. C’est une importance sociale et politique. Ce sport est une religion. On va faire le maximum pour qu’ils vivent une belle coupe du Monde. On est derrière eux jusqu’à un potentiel match face à la France (rires). »

Kolisi opte pour l’US Seynoise, ses équipiers ont passé du temps à la plage

Pour cette journée de repos, les Sud-Africains ont eu diverses occupations. Siya Kolisi a été aperçu du côté de la « Mecque », l’antre de l’USS, pour la rencontre face à Aubenas Vals. « Ici, nous avons été accueillis à bras ouverts, a poursuivi le capitaine des Springboks. Certains joueurs de ce club sont venus à nos entraînements. J’ai lié aussi des liens avec Jérémy Fickou. Son frère sera mon futur mon équipiers, j’aime passer du temps dans leur restaurant. Aujourd’hui, j’avais envie de passer du temps avec les supporters du club local. C'était un moment sympa. »

Quand Siya Kolisi, champion du monde et capitaine des Springboks, vient assister à la rencontre de Nationale 2 opposant La Seyne à Aubenas.



Pour récupérer de leur voyage depuis la Corse, la plupart des joueurs n’a pas résisté à l’appel de la Méditerranée, présente à moins d’une minute à pied de leur hôtel. Plusieurs curieux venus à leur rencontre sont repartis avec de précieux autographes. Ce lundi, l’Afrique du Sud franchit un nouveau point de passage dans le chemin vers coupe du Monde. À Toulon, au sein de la Tour Royale, les Springboks vont recevoir leur « cape », symbolisant leur participation au plus grand événement de la sphère ovale. « On les sent en mission, insiste Adrian Lelièvre. Ils ont une pression hyper positive. Ce sont des forces tranquilles, ils mènent une vie paisible avant d'aller au combat.»