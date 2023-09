Grenoble, qui a été la première équipe à chuter face au promu dacquois cette saison (28-23), a livré une prestation bien loin des standards voulus par son manager, Aubin Hueber. Il n’a pas apprécié le match de ses joueurs et il l’a fait savoir après la rencontre.

Aubin Hueber, le nouveau patron du rugby grenoblois, qui a remplacé Fabien Gengenbacher à l’intersaison, est arrivé seul en conférence de presse, hier soir. Aucun joueur ne l’a accompagné ou ne s’est exprimé. “C’est ma décision”, a assumé le technicien. Ce dernier n’a pas goûté à la prestation de son équipe dans les Landes et il l’a fait savoir. “Dax était en difficulté en interne. Ce n’est pas notre problème, mais on connaissait le contexte. On savait qu’on allait tomber sur une équipe qui allait avoir envie de nous imposer son rythme et ses intentions. Bravo à Jeff Dubois et son staff d’avoir trouvé les clés pour nous battre”, a reconnu l’ancien demi de mêlée.

Grenoble a perdu la bataille au sol

À Maurice Boyau, les Isérois n’ont jamais mené au score, bousculés par une équipe de Dax qui avait plus envie qu’elle et qui avait même un bonus offensif virtuel en poche à l’heure de jeu. C’est en toute fin de match que le FCG s’est secoué pour finalement ramener un point, un moindre mal, car les partenaires de Steeve Blanc-Mappaz n’ont vraiment pas évolué à leur meilleur niveau. “Stratégiquement, nous avions identifié qu’il y avait des possibilités de relancer depuis nos 40 mètres, analysait Hueber après la partie. Des fois, ça marche, d’autres non. Ce soir, nous n’avons pas réussi à tenir le ballon ou à mettre nos connexions en place. Le porteur de balle, trop souvent, a lâché le ballon à l’impact, les soutiens étaient mauvais, en face, ça grattait à deux. Nous n’avons pas su être efficaces dans les connexions et dans les attitudes au contact.”

Grenoble et Dax ne joueront pas dans la même catégorie cette année et sur ce match entre deux formations aux moyens diamétralement opposés, la différence de niveau n’a pas vraiment sauté aux yeux. Est-ce à dire que les Isérois ont fait preuve de suffisance avant de débarquer chez le promu ? “Non, je ne trouve pas qu’on ait une équipe avec des gars suffisants, répondait Hueber. Simplement, nous n’avons pas été connectés, par moments, sur ces attitudes au contact. Quand on arrive dans les rucks, la connexion, au lieu d’être proche, était à deux ou trois mètres. On s’est fait prendre par une équipe qui était déterminée à vouloir nous faire la guerre dans les rucks. [...] Quand on est sur un terrain de rugby, si on ne met pas les ingrédients, nous ne sommes pas invités.”

Hueber : “J’ai arrêté de compter…”

De plus, les Grenoblois ont été terriblement maladroits lorsqu’ils avaient la possession, et s’ils ont longtemps tenu le ballon en fin de match - ce qui leur a permis de rentrer dans les clous du bonus défensif - ils ont aussi gâché un nombre important de munitions. “Nous n’avons pas su tenir le ballon à l’impact, regrettait l’ancien toulonnais. Je crois qu’il y a eu 23 ballons perdus. J’ai arrêté de compter. Quand tu perds 23 ballons à ce niveau-là, c’est de la Fédérale 1. Ce n’est pas possible. On sait tout le travail qu’il y a à faire et il faut que les garçons en prennent conscience. Mais je pense qu’ils vont en prendre conscience. Du moins, je vais tout faire pour…”