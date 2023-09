En conférence de presse, le manager de l’USON était remonté envers Hervé Lasausa, et ses assistants. Pour lui, le dernier essai de Provence Rugby est entaché, au départ, d’un renvoi trop rapidement tapé alors que ses joueurs n’étaient pas revenus dans leur camp.

Pourquoi êtes-vous autant en colère au sortir de ce match ?



Le renvoi rapide de Provence Rugby à la suite de la transformation de Reynolds (30-34, 70e : Elia sort le ballon en touche sous la pression, à la suite de cette action Finau marque l’essai de la gagne N..D.L.R.) est un scandale. C’est un scandale. Mon buteur ramasse son tee, j’ai un joueur blessé, et je demande des changements sur l’arrêt. Je sais que le rugby est compliqué. Mais là, je ne peux pas le comprendre. C’est trop. On est en train de faire un changement. Je me demande : "Pourquoi". Les arbitres peuvent se tromper sur un ruck, une mêlée, un en-avant. Ça, je l’accepte. À ce niveau, professionnel, je ne comprends pas comment c’est possible de se tromper sur ça.



Avez-vous parlé au corps arbitral ?



Les arbitres ne veulent pas qu’on discute à chaud. J’ai parlé à chaud à l’arbitre de touche, il n’a pas répondu. C’est normal, il défend son ami au centre. Mais, je ne comprends pas qu’avec autant d’arbitres, plus la vidéo, on se trompe… C’est vite fait de jeter un coup d’œil. Merde, il est en train de ramasser son tee ! La règle est simple : tous les mecs doivent être placés sur la ligne des 10 mètres, ou au-delà. Là, on a deux mecs qui n’y sont pas. Ça me fait mal par rapport à mes joueurs. Ils s’envoient comme des malades pendant une partie pour ça... On prend un essai classique, il n’y a pas de problème. Mais là… Qu’est-ce qu’on explique ? Qu’il ne faut pas baisser la tête ? Je ne peux rien expliquer à mes gars.



Ce sont les aléas du haut niveau…



Ce ne sont pas des aléas du haut niveau. Ce n’est pas du haut niveau. On ne voit pas ça en série. Quand ça va vite, qu’il ne peut pas tout voir, je peux le comprendre. Vous êtes journaliste d’ici, c’est normal que vous soyez heureux... Ce n’est pas une faute technique, c’est une faute grave ! C’est un assassinat. Dans le jeu courant, je comprends. Mais là, quand est-ce qu’on va me faire cadeau de ça ? Jamais ! Je n’ai pas de mal à perdre face à cette équipe de Provence Rugby. Il y a un petit vol sur une grosse erreur d’arbitrage. Après, si on parle rugby, on a été bons. Oui, on a pris du plaisir comme sur la fin de saison. On a eu une équipe de gamins, et forcément, on a connu des moments de faiblesse. Il y a eu notamment des erreurs en fin de première période.

Comment expliquez-vous cette mauvaise entame de deuxième période ?



On a subi, on a fait des fautes en deuxième période. Oui, elles y étaient. Mais sur le renvoi, je reviens dessus, c’est une faute du corps arbitral. Je me dis merde, pourquoi, il passe à côté de ça. Je me dis que c’est fait exprès.



Est-ce que vous le pensez vraiment ?



Non, mais c’est tellement gros. Mettez-vous à ma place ! Ça fait 30 ans que j’entraîne. Je ne tape jamais sur la gueule des arbitres, ça m’emmerde. Mais, là, c’est gros, ça fait mal sur une règle simple comme ça. Ça fait chier. Ce n’est pas du rugby, un en-avant pas vu, un mec hors-jeu, ça c’est du rugby… Mais pas ça ! On ne reverra plus jamais un essai comme celui-ci dans le rugby mondial. On a mis en place cette règle pour éviter que les mecs jouent rapidement les renvois. J’ai les boules.



Comment avez-vous trouvé vos joueurs dans le vestiaire ? Pourquoi avez-vous fait le choix de la touche au lieu de prendre les points pour sécuriser le match nul ?



On a la tête en bas, c’est dur. Ils ont discuté de ça. Le capitaine est venu lui dire qu’il s’était trompé. On a pris un coup de couteau. Mais, on va lever la tête. On a des convictions très fortes dans le jeu. Aujourd’hui, on perd sur un petit vol. Ça n’arrivera plus jamais dans le rugby mondial. C’est comme ça, c’est la vie. Pour le fait d’aller en pénaltouche, avant de penser à enlever des points à Provence Rugby, je voulais qu’on se fasse du bien. J’espérais une petite justice. À la fin du championnat, s’il manque un point, on sait où il est.