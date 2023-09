Pro D2 - En infériorité numérique, Montauban fait tomber Brive grâce à un étincelant Bosviel

Pro D2 - Réduit à 14 joueurs à la suite de l'expulsion de Witt au retour des vestiaires, Montauban a renversé Brive (34-28), qui repart à vide de Sapiac, dans cette 3e journée de championnat. Sapiac peut une nouvelle fois dire merci à Jérôme Bosviel, auteur de 14 points et d'un 100% face aux perches.

Dans la fournaise de Sapiac (30°C au coup d'envoi), Montauban a pris le dessus sur Brive (34-28), dans une rencontre à suspense et riche en points (7 essais). La délivrance est venue de Bean, à dix minutes du terme de ce match, dans un bras de fer joué en infériorité numérique à la suite de l'expulsion de Witt (50e).

Avec ce succès, Sapiac grimpe dans le Top 6 (3e, 9 points). Avec ce premier revers à zéro point, Brive réalise un début de saison poussif pour ses retrouvailles avec la ProD2 (7e, 6 points).

Vexé par son lourd revers à Nevers, Montauban avait promis une revanche à ses supporters. En début de partie, Sapiac a joué tous les ballons à la main pour tenter de trouver des failles dans la défense briviste. Pour sa 250e en ProD2, le maestro Bosviel a percé la défense dans l'axe avant de réaliser une offrande pour Guillemin, qui a été capable de résister aux retours de Ferté et Garden Bachop (7-0, 5e).

Intenable Guillemin

Malgré une pénalité manquée par Garden-Bachop (7e), la bande à Collazo a été en capacité de reprendre le fil de cette partie. Décalé en bout d'aile, et sans supériorité numérique, Tuivaka a fait parler sa puissance pour résister au plaquage héroïque de Bosviel (7-7, 16e).

Entreprenants, les Corréziens ont poursuivi leur nouvelle stratégie : ils n'ont pas pris les points au pied préférant les pénaltouches. Hirèche, de retour comme titulaire, a récompensé le travail de sape de ses avants (7-14, 24e).

Sur le renvoi, Bonneval a commis un en-avant et concédé une mêlée à proximité de son en-but. Quelque temps de jeu plus tard, Tuculet a percé, et Viiga a conclu en force (14-14, 29e). Dos à dos, Brive a repris l'avantage dans ce chassé-croisé par la botte de Garden Bachop (14-17, 34e).

À l'image de son ailier cinq minutes plus tôt, l'ouvreur s'est manqué sur une tentative de chandelle. Guillemin s'est saisi du ballon, et a remonté le terrain sans opposition. Collectif, l'auteur du premier essai montalbanais a retrouvé à l'intérieur Bernadet (21-17, 34e).

Le baroud d'honneur briviste, en fin de première période, avec l'enchaînement de plusieurs pénaltouches à cinq mètres de l'en-but n'a pas suffi. Indisciplinés (9 pénalités concédées en première période, 15 au total), les équipiers de Bosviel sont rentrés avec un avantage de quatre longueurs.

Mais au retour des vestiaires, les visiteurs ont su se nourrir des fautes adverses. Dans les airs, Vici a perdu un duel et le turnover a été fructueux pour Bonneval, à la réception d'un coup de pied dans le dos d'Olding (21-22, 44e).

Tout juste entré sur la pelouse, Witt a commis l'irréparable. Sur un déblayage à la tête, sans les bras, le troisième ligne a attrapé le crâne de Warren Vosayaco. Il a été logiquement exclu. À partir de ce carton rouge, le jeu a été décousu, et les équipes ont usé du jeu au pied. Garden Bachop, dans un mauvais jour avec trois échecs, a continué à donner un maigre avantage aux siens (21-25, 52e et 25-28, 63e). Bosviel a répondu (24-25, 55e).

Bean et le public de Sapiac ont sauvé la grosse erreur de Witt

Sur une entrée anticipée en mêlée, Brive a concédé un bras cassé lourd de conséquence. Incapable de capter le ballon dans les airs sur une chandelle bien tapée par Bosviel, Bonneval a en plus été devancé par Bernadet. En position de hors-jeu, les Corréziens ont concédé une pénalité. Lafond a fait le choix de sortir Guillemin, pour faire revenir Bean et ainsi renforcer son paquet d'avants. Un choix payant.

Le solide anglais, soutenu par Sapiac et ses trois-quarts, s'est détaché du maul pour aplatir (31-28, 70e). À deux minutes du terme de cette partie, Bosviel a claqué un drop pour consolider le succès, et par la même occasion, Brive est sorti des clous du bonus défensif (34-28, 78e).

La semaine prochaine, Brive devra réagir lors de la réception du leader Provence Rugby dans un choc de prétendants à la phase finale. Vendredi soir, Montauban se rend à Vannes avec l'envie de réaliser un premier coup à l'extérieur.