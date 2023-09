Pro D2 - Biarritz décroche la victoire contre Soyaux-Angoulême, mais sans se rassurer

Pro D2 - Une semaine après sa déroute à Valence, le Biarritz Olympique cherchait à relancer la machine, dans son stade d'Aguiléra. Mission accomplie contre Soyaux-Angoulême (23-18), avec une victoire dans la douleur, lors de laquelle les visiteurs ont dominé une bonne partie de la rencontre, sans le concrétiser. Les Charentais ont toutefois pris le point de bonus défensif, et montré une fois de plus qu'ils seront une équipe très dangereuse cette saison.

Le Biarritz Olympique a eu chaud, a eu peur, mais est parvenu à s'imposer à Aguiléra, face à Soyaux-Angoulême (23-18). Écrasés la semaine dernière à Valence, les Basques ont profité d'une supériorité numérique en première période pour se créer une bonne avance au score, qui a fondu en seconde période, face à des Angoumoisins solides et accrocheurs. Une victoire qui reste peu rassurante vu la situation difficile que vit le club en interne, mais qui fait du bien au classement.

Un jaune et les Basques se baladent

Les Biarrots ont eu du mal à rentrer dans la rencontre, face à des Charentais offensifs. Les Angoumoisins ont été bridés par leurs mauvais lancers en touche (3 ratés dans le premier quart d'heure), et ont reculé jusqu'à concéder l'ouverture du score sur une pénalité de Hilsenbeck (3-0, 9ème). Avantage, de courte durée, car Glenat égalisait (3-3, 12ème). Peu de belles actions et beaucoup d'en-avant dans ce début de match, et cela se ressentait au score. Les deux buteurs rajoutaient péniblement 3 points chacun.

Le premier tournant du match intervenait après la pénalité de Glenat. Le renvoi de Hilsenbeck terminait en touche, et on jouait la mêlée au centre du terrain. La poussée biarrote était trop forte et Omar Odishvili, titularisé à la dernière minute, écopait d'un carton jaune (31ème). Les Biarrots choisissaient la touche à raison, puisque après plusieurs temps de jeu, Gervais Cordin trouvait l'intervalle pour aller marquer le premier essai (13-6, 34ème).

Peu après, Soury récupérait une chandelle déviée, qui lui enlevait la position de hors-jeu, pour lancer une attaque, stoppée à 5 mètres de la ligne. Mêlée, et après un essai refusé à Fariscot, c'est Matiu qui sortait de son pack sur la deuxième tentative pour aller marquer l'essai du break, juste avant la pause (20-6, 40ème). Le BO a fait le trou.

La remontée inachevée

Sonné, le SAXV n'abdiquait pas, et faisait quatre changements dès la mi-temps, dont ses piliers. Changement payant. D'abord, la paire Glenat-Dubecq faisait des merveilles, avec deux chevauchées de l'arrière. La seconde était stoppée à 5 mètres de la ligne, mais il pouvait compter sur du soutien. Notamment celui de Burgaud, entré à la pause, car après plusieurs pick and go, ce dernier allait à l'essai (20-13, 55ème). L'arrière basque, Cordin, laissait même ses partenaires à 14 pendant dix minutes sur cette action.

Sous l'eau, qui commençait d'ailleurs à tomber du ciel, le BO validait sa seule rentrée dans le camp adverse en passant une pénalité (23-13, 64ème). Un air frais de courte durée, car sur une longue chandelle de Glenat, Hilsenbeck se faisait découper, laissant échapper le ballon. Un ballon d'attaque pour Angoulême, qui s'achevait par une passe à hauteur de Jacob Botica pour l'ouvreur, terminant dans l'en-but (23-18, 68ème). Cinq points importants de Glenat, qui compensaient l'échec sur la transformation, ainsi que sur la pénalité quelques minutes plus tôt. Grosse tension sur la fin de match, où Biarritz mettait tous ses efforts en défense pour préserver la victoire. Les visiteurs, trop maladroits, laissaient échapper ce succès de prestige. Hilsenbeck essayait même de les priver du bonus défensif, mais sa pénalité de 50 mètres trouvait la barre transversale (80ème). Le score ne bougea plus.

Sans briller, le BO décroche la victoire. Mais le contenu ne sera certainement pas suffisant face aux grosses équipes du championnat. Biarritz est dans le dur, tout le contraire de Soyaux-Angoulême, longtemps dangereux, et qui a pris des points lors de tous ses matches cette saison. À ce rythme, les Charentais s'éviteront cette fois les frayeurs d'un maintien arraché à la dernière journée.