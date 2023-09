Avec pas moins de cinq blessés majeurs à l'entame de la Coupe du monde, le XV de France est la sélection la plus pénalisée par les problèmes physiques. Le forfait de Willemse s'ajoute à ceux de Ntamack, Baille, Jelonch et possiblement Danty pour le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande.

Avec la blessure de Paul Willemse confirmée ce vendredi, le XV de France voit un cinquième joueur majeur de son effectif dire au revoir au match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby, face à la Nouvelle-Zélande. Pour le deuxième ligne, la déchirure musculaire est si importante qu'il doit renoncer à l'ensemble de la compétition et sera remplacé par son coéquipier en club Bastien Chalureau. Danty, Willemse, Ntamack, Baille, Jelonch... Cela commence à faire beaucoup d'absences pour entamer la compétition. D'ailleurs, la France est la nation la plus pénalisée par les blessures à une semaine du début de la Coupe du monde.

Le forfait de Willemse se précise et nous sommes en mesure d'annoncer qu'il sera remplacé par Bastien Chalureau.



Si nous regardons du côté des joueurs majeurs pour les autres sélections, la Nouvelle-Zélande comptabilise trois joueurs blessés, dont Tyrel Lomax qui devrait revenir en cours de compétition. L'Irlande n'a qu'un seul joueur sur le carreau, tout comme le pays de Galles. L'Afrique du Sud et l'Australie ont eux trois blessés majeurs, qui ne participeront pas au Mondial. Quant à l'Angleterre, Anthony Watson, Jack van Poortvlielt sont d'ores et déjà forfaits, alors que Kyle Sinckler devrait réintégrer le groupe après le match face aux Fidji et que Elliot Daly, Tom Curry et Henry Arundell sont simplement incertains. Il n'empêche que ces derniers, contrairement aux blessés français, ne sont pas des joueurs majeurs de l'effectif du XV de la Rose.

Les blessés majeurs des nations favorites pour la Coupe du monde 2023 :

France : Anthony Jelonch*, Paul Willemse, Jonathan Danty*, Romain Ntamack, Cyril Baille*

Angleterre : Anthony Watson, Jack van Poortvlielt, Kyle Sinckler*

Irlande : Cian Healy

Galles : Ken Owens

Australie : Allan Alaalatoa, Len Ikitau, Michael Hooper

Afrique du Sud : Lood de Jager, Handre Pollard, Lukhanyo Am

Nouvelle-Zélande : Sevu Reece, George Bower, Tyrel Lomax*

Argentine : Ignacio Calles

Italie : Tommaso Menoncello, Edoardo Padovani, Leandro Marin, Gianmarco Lucchesi

*Joueurs qui pourraient revenir en cours de compétition