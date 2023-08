Ce jeudi, une commission indépendante, commandée par la Fédération néo-zélandaise, a dévoilé un rapport qui jugeait cette dernière "inapte à remplir les objectifs". Cette même commission met en cause le caractère inadapté et dépassé de l'organisation.

Les mauvaises nouvelles continuent de pleuvoir en Nouvelle-Zélande : après les mauvais résultats des All Blacks la semaine dernière, le tableau se noircit encore pour la fédération. Une commission indépendante, commandée en décembre dernier par la fédération néo-zélandaise de rugby (NZR), a rendu ce jeudi un rapport sur le fonctionnement de l'instance. Après de nombreux mois de travaux, le groupe d'experts a qualifié la fédération « d'inapte à remplir les objectifs ». En substance, le rapport va même jusqu'à qualifier la NZR de dépassée et inadaptée à l'ère moderne.

NZR Chair Dame Patsy Reddy's comments on the independent review of NZR's constitution and governance structure. For more, visit https://t.co/qQ1ikTPdyD pic.twitter.com/98uFFuZUXw — New Zealand Rugby (@NZRugby) August 30, 2023

"La Fédération néo-zélandaise de l'ère professionnelle est une entreprise vaste et complexe. La structure dans laquelle elle s'inscrit n'a pas été conçue pour une entreprise de cette taille et de cette complexité", ce sont les mots du rapporteur en chef, David Pilkington. Dans ce rapport, la Commission indépendante remet en cause l'organisation de la fédération, sa viabilité financière, ainsi que la compétence de son conseil d'administration, "qui dans l'ensemble (et selon les 191 personnes interrogées pour le rapport), n'est pas suffisamment qualifié pour assurer la direction dont le sport a besoin."

La création d'un Conseil recommandée

Le groupe d'expert a ainsi identifié deux changements majeurs à apporter au sein de NZR afin que celle-ci améliore son fonctionnement de manière pérenne. Premièrement, il recommande de "garantir la nomination d'un conseil d'administration compétent et performant pour diriger la fédération." Ce dernier serait en charge de superviser les actions et les prises de décision de la fédération. Ensuite, la création d'un "Conseil de direction" permettant à toutes les parties prenantes de "faire entendre leur voix et d'être pris en considération afin que leurs intérêts soient représentés au cours d'un forum collaboratif."

La présidente de la fédération, Dame Patsy Reddy, élue en décembre 2022 et à l'origine de la demande de cette étude, a déclaré que le conseil prendrait le temps d'analyser ce rapport, avant de "prendre en compte toutes les recommandations."