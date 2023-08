À quelques jours du Mondial, Panini lance son album spécial XV de France ! Joueurs, matchs, actions légendaires... Les traditionnels stickers & cartes Panini sont maintenant à chasser pour remplir jusqu'au bout cet album unique.

1. Tu peux collectionner tes joueurs préférés

Comme pour chaque album Panini, l’excitation monte au moment de savoir si tu trouveras tes joueurs préférés. Au total, 27 joueurs du XV de France sont présents dans l’album, disposant chacun de trois stickers minimum. Débuts en Bleu, nombre de sélections, mini-biographie... En parcourant l’album, tu peux (re)découvrir le parcours de chaque joueur.

Un doublon ? Une envie d’échanger tes joueurs contre d’autres ? Tout est permis pour collectionner les 116 stickers et 48 cartes de la collection.

2. Tu peux te remémorer les récentes performances du XV de France

Panini, ce n’est pas que les portraits ; dans cet album, tu peux coller les stickers dédiés aux récents matchs marquants de l'équipe de France. Ton défi ? Remplir une double page avec six grandes victoires des Bleus : la première victoire en Australie de l'ère Galthié en 2021 (28-26), la performance royale face à la Nouvelle-Zélande (40-25) quelques mois plus tard, le récital en terre écossaise (17-36), le succès scellant le Grand chelem des Bleus face à l'Angleterre (25-13), la rencontre dantesque contre l'Afrique du Sud (30-26) et, enfin, l'éclatante victoire à Twickenham, avec plus de cinquante points passés au XV de la Rose (10-53). Souvenirs garantis.

3. Tu peux aussi supporter le 7 de France, les féminines et les espoirs

Dans ce véritable guide du rugby français, le XV de France est bien accompagné. 6 stickers par nouvelle catégorie sont à trouver.

Pauline Bourdon, Jessy Trémoulière, Gaëlle Hermet, Mélissande Llorens, Charlotte Escudero et Audrey Forlani sont à coller dans la double page « Les Bleues en conquête ». Le 7 de France est lui aussi présent à travers les plus grands moments de l'histoire récente des équipes féminines et masculines.

Enfin, deux pages pour les "pépites" qui sont l’avenir des Bleus : Jordan Joseph, Louis Bielle-Biarrey, Émilien Gailleton, Nolann Le Garrec, Ethan Dumortier et Matthias Haddad sont à trouver !

4. Stickers ou cartes, il y en a pour tous les goûts

Plutôt du genre à coller pour de bon ou à garder de côté en espérant faire du troc ? Pas de soucis, cette collection se constitue à la fois de stickers et de cartes. En effet, tout le monde trouvera son bonheur entre de pages bien remplies et des cartes recto/verso à garder dans son range-cartes pour les consulter quand tu le souhaites ! En bonus, tente de trouver toutes les cartes (8) édition limitée…

Matthieu Jalibert, demi d'ouverture du XV de France contre l'Autralie Icon Sport - Christophe Saidi

5. Des images…et des histoires

Que serait un album Panini sans sa dose d’informations ? Plus que jamais, cet album ne présente pas que les organigrammes des joueurs, il raconte des histoires : de matchs, de carrière, de vestiaires…Impossible de tout retenir, mais les amoureux du ballon ovale découvriront sûrement de nouvelles anecdotes à raconter pendant les matchs des Bleus, entre amis ou en famille !