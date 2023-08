Ce dimanche, Florian Verhaeghe (26 ans) a fait son retour sur les terrains de Top 14 avec Montpellier. À l'issue de la défaite du MHR face à Toulouse, le deuxième ligne international est revenu sur sa non-sélection avec les Bleus pour disputer la Coupe du monde.

On a beau s'y attendre, on est toujours un peu déçu. En début de semaine dernière, Florian Verhaeghe (3 sélections) a appris qu'il ne faisait pas partie de la liste de 33 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde. Il a été relâché mercredi soir par le staff des Bleus et a pu retrouver son club de Montpellier et les terrains de Top 14 ce dimanche soir. Entré à la pause, il a réalisé une mi-temps plus qu'intéressante dans une équipe héraultaise dominée (défaite 38-13).

Le deuxième ligne héraultais est revenu sur sa non-sélection pour le Mondial à l'issue de la rencontre : "Il y a forcément un peu de déception. Jusqu'à l'annonce, il y a toujours un peu d'espoir mais je connaissais la hiérarchie dès le début. Le staff fait confiance aux joueurs déjà en place. Ma non-sélection est la suite logique des choses."

Durant les matchs de préparation l'ancien Montalbanais a eu au total 75 minutes à se mettre sous la dent. Lors de la première sortie des Bleus en Écose, il était sur le banc. Deux semaines plus tard, il était titulaire face aux Fidji et a joué une heure de jeu. Des apparitions qui n'auront pas suffi pour bouleverser les plans de Fabien Galthié, qui pour rappel a sélectionné Cameron Woki, Thibaud Flament, Paul Willemse et Romain Taofifenua.

Concentré sur la suite avec Montpellier

Il est important de le rappeler, l'ancien joueur de Toulouse peut être appelé en cours de compétition en cas de blessure à son poste dans le groupe France. Mais l'intéressé est déjà tourné vers sa saison avec le MHR : "J'étais très enthousiaste de revenir en club, de revoir tous mes coéquipiers. Je me replonge dans le projet montpelliérain. C'est une nouvelle dynamique avec un nouveau manager."

Au-delà de Verhaeghe, les Cistes ont égélement récupéré un autre deuxième ligne en la personne de Bastien Chalureau, pas non plus retenu avec les Bleus. Ces deux hommes seront forcément des acteurs majeurs cette saison de l'équipe désormais dirigée par Richard Cockerill. Il y a un peu plus d'un an, ils remportaient ensemble le Top 14. Une saison 2022 qui leur avait d'ailleurs ouvert les portes du XV de France. Espérons pour Verhaeghe et Chalureau qu'elles ne se referment pas de sitôt.