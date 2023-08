Samedi après-midi, les Tricolores ont effectué à Saint-Denis le traditionnel « entraînement du capitaine », histoire de réviser une dernière fois leurs classiques. Ils s’attendent, pour cet ultime match de préparation face aux Wallabies, à une ambiance brûlante au Stade de France…

Ce samedi après-midi, les Tricolores menés par leur capitaine Antoine Dupont ont donc pénétré le Stade de France aux abords de 17h30 et au moment même où les averses ayant largement balayé le nord de Paris venaient de laisser place aux timides rayons de soleil de cette fin d’été. Quinze minutes durant, la cinquantaine de journalistes présents a ainsi pu observer le XV de France, qui affrontera demain l’Australie en ces mêmes lieux (17h45), se livrer à quelques échanges de coups de pied, des esquisses d’accélération, une poignée de grimaces et rien de très croustillant, pour tout dire…. l’intérêt de la séance, lui, ne survenant vraiment qu’à l’instant où la presse a quitté l’enceinte et que les Tricolores répètent enfin, et loin des regards, les lancements de jeu prévus pour le match du lendemain. À ce sujet, gageons que l’« alerte intempéries » annoncée en début de semaine et depuis levée par Météo France devrait porter un coup fatal à une partie du plan des Wallabies, lesquels avaient semble-t-il un temps songé à bombarder Gabin Villière, Thomas Ramos et Daman Penaud pendant quatre-vingt minutes ou presque...

Ibanez : « Que les supporters se chauffent la voix ! »

Toujours est-il que ce match face à des Australiens malmenés en Rugby Championship et en pleine reconstruction aura des faux airs de répétition générale avant que ne débute la compétition le 8 septembre prochain, contre la Nouvelle-Zélande. Et qu’en tout état de cause, l’atmosphère à Saint-Denis devrait en cette fin août être brûlante. « Est-ce qu’on doit se préparer aux émotions que nous vivrons demain ?, demandait le manager Raphaël Ibanez à l’issue de l’entraînement du capitaine. Je n’en suis pas certain. Nous allons vivre ce dernier match de préparation de manière naturelle. On espère juste que lors de ce France-Australie, les supporters se chaufferont la voix avant le grand match d’ouverture... ».

Voici la compo des Bleus pour le dernier match de prépa face à l'Australie !#XVdeFrance pic.twitter.com/0cNe0MqeOh — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 24, 2023

Sur un plan plus sportif, les Tricolores, qui aligneront leur équipe type face aux Wallabies sur une pelouse qu’ils n’ont plus foulée depuis le mois de mars, auront pour mission de gommer les quelques carences offensives entraperçues ici et là, depuis le début de la préparation estivale. « On espère en effet renforcer nos repères collectifs et tenter d’être plus entreprenants, concluait Ibanez dans l’auditorium du Stade de France. La montée en puissance est importante : derrière ce match, on entrera tous dans le vif du sujet ».