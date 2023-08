Interrogé sur son association avec Matthieu Jalibert, le capitaine tricolore Antoine Dupont a tenu à mettre en avant les qualités du demi d’ouverture de l’Union Bordeaux-Bègles. Et notamment sur le plan défensif.

Vous serez demain associé à Matthieu Jalibert, avec lequel vous n’avez plus été titularisé en équipe de France depuis deux ans. Comment l’appréhendez-vous ?

J’attends simplement que l’on continue notre progression. Les matchs de préparation sont faits pour trouver du rythme et du liant. Matthieu, je le côtoie quand même depuis quatre ans en équipe de France. Son profil est différent de celui de Romain (Ntamack) mais il a aussi beaucoup d’expérience et je n’ai aucun doute sur sa capacité à mener le jeu d’une équipe. Ces dernières années, lui et Romain ont vécu une concurrence saine. Ils sont tirés vers le haut.

On dit généralement de Matthieu Jalibert qu’il défend moins bien que Romain Ntamack. Allez-vous devoir adapter votre système de jeu en conséquence ?

Romain était très performant dans ce registre mais Matthieu a montré à plusieurs reprises qu’il pouvait rivaliser. Contre les Fidji, on l’a d’ailleurs souvent vu monter fort en défense, mettre la pression et poser des problèmes à ses adversaires. Je sais qu’il sera au niveau.

Ce France-Australie est-il une répétition générale avant le grand départ de la compétition ?

On peut parler de répétition générale, oui. On peut donc faire des erreurs pour la dernière fois avant que la Coupe du monde ne démarre réellement. Il va falloir être bon, tester des choses…

Craignez-vous la blessure ?

Ça peut nous trotter dans la tête mais la meilleure façon qu’il ne nous arrive rien, c’est de s’engager à 100 % et de ne pas réfléchir à tout ça. Parce qu’on a du travail sur cette dernière rencontre, des choses à peaufiner.

Voici la compo des Bleus pour le dernier match de prépa face à l'Australie !#XVdeFrance pic.twitter.com/0cNe0MqeOh — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 24, 2023

Lesquelles ?

Il faut probablement plus de contenu offensif. Lors des trois premiers matchs de préparation, on a marqué sur des actions courtes et des turnovers. Il faut maintenant que l’on mette en place des choses plus construites et que l’on parvienne à tenir le ballon sur de plus longues séquences.

Quelle opinion avez-vous de cette équipe d’Australie ?

C’est une équipe qui peut être très surprenante. On l’a vue en grandes difficultés sur quelques matchs du Rugby Championship mais aussi mener de 20 points en 20 minutes face aux All blacks . Notre ligne de défense devra rester vigilante parce que ces Wallabies sont vraiment redoutables sur le jeu de transition et des turn-overs.