Pour son dernier match de préparation avant la Coupe du monde, l'Italie a facilement disposé du Japon (42-21). Portée par Monty Ioane, auteur d'un triplé, et Ange Capuozzo, désigné homme du match, la Squadra Azzurra se dirige vers le Mondial en ayant accumulé de la confiance.

L'Italie termine en beauté. Pour son dernier match de préparation, la Squadra Azzurra défiait le Japon, en manque de confiance à l'approche du Mondial. Et les hommes de Kieran Crowley ont rendu une belle copie (42-21), portés par une ligne d'arrières en grande forme.

Les Italiens vont d'entrée faire la différence, avec une belle percée de l'ouvreur montpelliérain Paolo Garbisi qui va offrir le premier essai de la rencontre à son demi de mêlée Stephen Varney. Puis va commencer le show Ioane-Capuozzo. Décalé par Tommaso Allan, l'ailier du Stade toulousain va avancer sur trente mètres puis donner un splendide coup de pied de recentrage dont va profiter le futur joueur du LOU pour inscrire son premier essai de la partie et permettre aux locaux de virer en tête à la pause (17-11).

Ioane frappe à trois reprises

Si l'ancien Clermontois Kotaro Matsushima va inscrire un essai au retour des vestiaires pour remettre son pays dans la partie, ce sera un espoir de courte durée. Une nouvelle fois, ce diable d'Ange Capuozzo va venir perforer la défense nippone et Monty Ioane va venir conclure cette action de grande classe. Il va ensuite prendre toute la défense adverse à revers, à dix minutes du terme, pour mettre un terme à tout suspense.

Le demi de mêlée de Lyon Martin Page-Relo va même y aller de son essai, avec une interception pour alourdir un petit peu plus le score. L'Italie l'emporte largement (42-21), et engrange de la confiance avant de défier la Namibie pour son entrée dans la Coupe du monde. Pour rappel, la nation transalpine est dans la poule de l'équipe de France. De son côté, le Japon semble être en pente descendante après un dernier Mondial à la maison. Elle devra impérativement s'imposer lors de sa première journée, face à l'adversaire le plus faible sur le papier, le Chili.