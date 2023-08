Après une défaite sur la pelouse de Lyon, le RCT s'est offert une première victoire (19-14) dans son antre non sans mal face à des Bayonnais bien décidés à ramener des points de ce premier déplacement. Entre efficacité défensive et imprécisions des uns et des autres au moment de concrétiser, la première mi-temps fut bien pauvre. Le second acte était en revanche bien plus animé et voyait ces deux équipes se rendre coup pour coup. Mais c'est finalement les coéquipiers de Baptiste Serin qui auront le dernier mot. L'Aviron prend le bonus défensif.

Il ne fallait pas facher Baptiste Serin. Pas retenu dans le groupe définitif pour le mondial, le demi-de-mêlée toulonnais a fait son retour en club, ce samedi 26 août, face à Bayonne. Et il a passé ses nerfs sur les Basques... Avant son entrée en jeu, à la 50e minute de jeu, les deux équipes n'étaient pas parvenues à se départager. Ses accélérations et ses incessantes envies de jeu ont fait du mal à ses adversaires. On serait presque tenter de remercier Fabien Galthié d'avoir permis à Baptiste Serin de rejouer ce soir, tant son entrée en jeu a coincidé avec une belle embellie de la partie. Mais on ne voudrait pas facher d'avantage le demi-de-mêlée toulonnais, d'autres équipes doivent encore l'affronter. Avant cela, Toulonnais et Bayonnais nous ont offert un spectacle pauvre et une première période dénuée d'essai. Dénuée d'action. Dénuée de jeu. La faute à un manque d'automatisme encore prégnant en ce début de saison. La faute aussi à un jeu très stéréotypé. Ne voulant pas s'exposer, aucune des deux formations n'a trop osé déployer du jeu, préférant s'assurer de jouer dans la moitié de terrain adverse, grâce à du jeu au pied. Par deux fois, Enzo Hervé a trouvé les poteaux. Pas suffisant néanmoins pour sortir les spectateurs de l'ennui. C'était pas vraiment Saturday Night Fever à Mayol, mais Toulon tient sa première victoire de la saison !#RCTAB



