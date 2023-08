Dans une rencontre d'abord sans passion, Baptiste Serin a participé à mettre du rythme et même à changer le cours du match. En face, c'est Aurélien Callandret qui est parvenu à transformer des miettes en essai crucial pour la fin de la rencontre.

Les Tops

Baptiste Serin

Son entrée en jeu aura fait le plus grand bien au RCT, qui venait de concéder l'essai de Lucas Paulos et donc de passer derrière au score (6-7, 48e). Rapidement, les locaux réagissent en accélérant le jeu et se montrent plus entrepenants.

La belle image du jour : l'ovation du public Toulonnais pour le retour de Baptiste Serin ?



\ud83d\udd25 @RCTofficiel pic.twitter.com/JYXdDjd157 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) August 26, 2023

L'occasion qu'il crée en poussant le ballon au pied à la sortie d'un maul (62e) méritait sûrement mieux que ce rebond défavorable. Mais il sera consolé. Après une pénalité récupérée sur mêlée par le pack varois, Enzo Hervé touche le poteau gauche. Dessous, c'est le demi de mêlée qui est à la retombée grâce à un joli saut et un plongeon dans l'en-but.

Selevasio Tolofua

Dans un match qui fut très restreint, du moins sur les soixantes premières minutes, une grande partie des échanges se sont faits au sol. Et à ce petit jeu-là, c'est la recrue en provenance de Toulon Selevasio Tolofua qui s'est le plus illustré avec plusieurs pénalités récupérées et une présence de tous les instants. Malgré un en-avant à signaler en début de partie, en « chasse » sous les ballons hauts et en défense, il fut également précieux.

C'était pas vraiment Saturday Night Fever à Mayol, mais Toulon tient sa première victoire de la saison !#RCTAB



Le film du match > https://t.co/J2wPvKa6mx pic.twitter.com/RfHRfvDtoS — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 26, 2023

Aurélien Callandret

Comment aurait-on pu penser que sa prise de balle sur la ligne médiane allait déboucher sur un essai ? Callandret déborde Rayan Rebbadj (68e) puis joue au pied par-dessus. À la réception devant la ligne d'en-but, deux joueurs se gênent devant lui. Il en profite pour s'emparer du ballon et tourner sur lui-même aux dépens de deux défenseurs.

Les Flops

La touche toulonnaise

Celle de l'Aviron bayonnais n'a pas été satisfaisante. Mais avec la présence notamment d'Alun Wyn Jones et d'Esteban Abadie, on s'attendait à mieux de la part de la touche toulonnaise. L'entrée en jeu de Christopher Tolofua, qui plus est précoce pour compenser la blessure de Teddy Baubigny, n'a pas aidé en ce sens, avec de nombreux lancers perdus.

Arthur Iturria perd son duel face à Esteban Abadie. Pour autant, la touche du RCT aura eu du déchet. Icon Sport - Anthony Bibard

Les ballons portés, largement utilisés jusque-là par le RCT, n'ont par conséquence plus eu le même impact. La seconde période aura toutefois vu du mieux.

Swan Cormenier

Difficile de blâmer le gaucher bayonnais en particulier. Mais il symbolise d'une certaine façon l'indiscipline de l'Aviron au sol, en conquête, et parfois son inconstance dans les duels.