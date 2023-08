Au stade Jean Bouin vendredi soir, les buteurs d’Oyonnax Jules Soulan et Justin Bouraux ont manqué la cible à de trop nombreuses reprises, face aux perches. Dommage... parce que cet "Oyo" là méritait beaucoup plus qu’une défaite à zéro point…

Vendredi soir, et aussi improbable cela puisse-t-il paraître, le promu oyonnaxien a globalement dominé le Stade français. À l’issue de ce match, les hommes de Joe El Abd et Fabien Cibray auraient même logiquement dû quitter la capitale avec quatre points supplémentaires au compteur, tant les derniers champions de France de Pro D2 furent solides en défense, forts sur les rucks et dominateurs sous les ballons hauts.

Dès lors, comment expliquer qu’Oyonnax quitta la Porte d’Auteuil la tête basse et lesté d’une défaite à zéro point ? Ici, l’explication est limpide : à Jean Bouin, les buteurs de l’USO ont simplement vécu un cauchemar et coûtèrent sans nul doute à leur équipe le gros coup de cette deuxième journée de championnat...

Joe El Abd : " Quand tu domines, il faut concrétiser "

À Paris, le demi d’ouverture ayant démarré la rencontre (Jules Soulan) a donc manqué un drop, deux pénalités et une transformation -soit l’équivalent de onze points- quand son successeur au poste Justin Bouraux ne fut pas beaucoup plus "successfull", ratant deux pénalités dans ses cordes en deuxième période et surtout, en étant contré sur ultime un coup de pied, fait de match amenant l’essai libérateur du soldat rose Jeremy Ward. C’est ballot, hein ? Certes. Joe El Abd, le manager d’Oyonnax, refusait néanmoins d’enterrer ses deux joueurs. "Au niveau du jeu, on a fait jeu égal, voire davantage, avec la quatrième équipe du dernier Top 14. C'est encourageant. Ceci dit, quand tu domines, il faut savoir concrétiser et nous n’avons pas su le faire. Mais nous sommes une équipe et je ne dirai jamais que c’est la faute à untel ou untel. Après cette rencontre et malgré la déception, je préfère que l’on retienne le positif." Le prochain match des "Oyomen", lui, aura lieu la semaine prochaine au stade Charles Mathon face au Stade toulousain, un champion en titre actuellement décapité…