Titulaire avec le Stade rochelais lors de la victoire face à Lyon (35-14) en début d’après-midi, Brice Dulin s’est présenté tout sourire face à la presse dans la foulée de la rencontre. Deux jours après son départ du XV de France, finalement non retenu pour disputer le Mondial, l’arrière s’est quelque peu vidé la tête en sortant une prestation personnelle aboutie.

C’était un bel après-midi pour vous, on vous a senti plein d’envie sur cette rencontre…

Oui, oui. Déjà, super accueil du public en arrivant, un beau stade, de belles conditions… On n'avait plus qu'à prendre du plaisir. On fait un match presque abouti. On est un peu imprécis par moments, ce qui nous coûte le bonus offensif.

Dans un stade de foot (le match était délocalisé à Angers), vous avez naturellement fait admirer votre technique au pied…

Un peu trop parfois mais il faisait chaud, il y avait des espaces, on était un peu dans le rouge, on essayait simplement d’alterner. Nos avants ont fait un énorme boulot devant et dès qu’on pouvait, on essayait de les faire avancer. Ça aurait été plus précis parfois à la main mais on a essayé de jauger ce qu’il fallait pour garder de l’énergie jusqu’au bout du match. Finalement, on est en capacité avec tout ça d’accrocher ce bonus offensif et on le laisse échapper. Donc c’est bien mais on aurait pu faire mieux.

Cette délocalisation à Raymond-Kopa, alors ?

On s’est sentis à la maison. Le stade est très beau, c’est rare en rugby d’avoir des tribunes proches comme ça. Hier, lors du captain run, on avait remarqué ça. Aujourd’hui, plein, c’était énorme. On a pris beaucoup de plaisir. L’ambiance résonne énormément au milieu. Très belle expérience.

Vous avez vécu une situation délicate à gérer cette semaine en devant quitter le XV de France. Vous vous êtes vite remis la tête à l’endroit, avec, notamment, cet essai dès la 19e minute…

C’est ça. Ça fait partie des aléas d’une carrière. Le but était de vite repenser à autre chose pour ne pas trop cogiter. J’avais émis le souhait de pouvoir jouer si on voulait de moi (sourire) quand je rentrais. Ronan a réfléchi 24h. J’ai su en rentrant que j’allais jouer. C’était important pour moi de vite rebondir, de profiter de la forme du moment pour enquiller et surtout amener quelque chose au groupe ici. C’est une bonne chose car on rebascule sur une autre histoire qui permet d’avoir du plaisir comme cet après-midi.

Dans une autre ville et avec d'autres couleurs, les Rochelais se sont imposés en maîtrise face à Lyon.



Le film du match > https://t.co/oIBFQtvp9b pic.twitter.com/TUQiDURil8 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 26, 2023

Avez-vous vécu votre absence de la liste des 33 comme un coup de massue ?

Est-ce que la question n’est pas aussi la réponse ? Ce n’est jamais une bonne nouvelle. Je ne connais pas un joueur qui est heureux de ne pas être dans un groupe surtout pour une Coupe du monde à domicile. Après, ça faisait partie des éventualités de ne pas y être. J’y étais préparé. Ce sont des choses qu’il faut arriver à gérer, à digérer plus ou moins vite. L’opportunité de rentrer et de jouer dès ce week-end, c’était aussi une manière de se vider la tête, de repartir sur autre chose, pour éviter de trop penser à des choses que l’on ne contrôle pas. C’est comme ça. Le but, maintenant, est de prendre du plaisir, de repartir sur le Top 14.

L’avez-vous pris, ce plaisir ?

Énormément ! Très heureux qu’on ait accroché cette victoire, elle est importante. Il faut engranger quelques points pour repartir de plus belle après la coupure. La préparation Coupe du monde a été plutôt bonne donc, physiquement, ça fait du bien de se sentir comme ça. Ma précédente, en 2015, m’avait permis de vivre une saison très longue sans trop de pépin physique. Donc je pense que ça va me servir aussi pour cette saison. C’est pour ça que j’ai souhaité vite rebondir ici et me servir de tout ce qu’on avait engrangé ces deux derniers mois pour que ça profite à quelqu’un.

Que pensez-vous de la couleur (bleue) du maillot arboré par les Rochelais ?

(sourire). C’est un bel hommage à l’équipe de France. C’était un petit clin d’œil pour cette Coupe du monde en France. Au moins, ça fait parler, c’est déjà bien (rires).

Par le passé, des réservistes ont finalement eu l’opportunité d’être rappelés pour disputer la Coupe du monde suite à un forfait de dernière minute. Cela vous effleure-t-il l’esprit ou vous vous refusez à y penser ?

Là encore, c’est quelque chose que je ne contrôle pas du tout. Je l’ai déjà dit et je le répète : je ne souhaite vraiment pas voir un joueur vivre cette situation de quitter le groupe. C’est très frustrant. Ça fait partie des possibilités, ça peut arriver mais je me focalise vraiment sur La Rochelle et je souhaite surtout aux joueurs là-bas de vivre l’expérience à fond, d’aller au bout. Tout le monde le souhaite. C’est vraiment un super groupe.