La logique victoire des Maritimes, ce samedi, à Angers, a été marquée par le comportement exemplaire d’Ultan Dillane, l'abattage de Judicaël Cancoriet ou encore l’allant du si prometteur Hugo Reus. Du côté lyonnais, les avants ont globalement été dominés, à l’image de Loann Goujon.

Les tops

Ultan Dillane

En l’absence de nombreux cadres, l’Irlandais assume pleinement son statut de joueur d’expérience. Le troisième ligne a été très précieux dans tous les secteurs : en défense, ses qualités de déplacement lui ont permis d'intervenir avec à propos ; dans les airs, que ce soit sous les renvois ou en touche, sa maîtrise technique et sa lecture du jeu ont été déterminantes ; et on l’a aussi vu entreprenant dans le jeu courant.

Judicaël Cancoriet

Une semaine après une prestation intéressante à Montpellier, Judicaël Cancoriet a continué de prouver que l’on pouvait compter sur lui en numéro 8. L’énergique troisième ligne a été percutant balle en main, à l’image de cette action où il a renversé Kilian Geraci (25e). Défensivement, il a régulièrement gagné ses impacts et il a « coffré » plusieurs offensives adverses, y compris sur sa ligne. On l’a aussi vu efficace dans le jeu au sol. Il a été un acteur clé de la domination maritime devant.

Hugo Reus

L’international moins de 20 ans mérite son statut de grand espoir au poste d’ouvreur. À Angers, on a eu un bon aperçu de son talent : tranchant balle en main et dynamique dans la conduite du jeu, il a bien alterné pour semer le danger dans la défense lyonnaise. Après une habile croisée avec Dillyn Leyds, il a notamment pris l’intervalle avant de servir joliment Brice Dulin pour le premier essai rochelais. Il est à créditer de 13 points au pied avec un seul échec.

Dans une autre ville et avec d'autres couleurs, les Rochelais se sont imposés en maîtrise face à Lyon.



Le film du match > https://t.co/oIBFQtvp9b pic.twitter.com/TUQiDURil8 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 26, 2023

Les flops

Loann Goujon

Comme ses homologues du pack, le deuxième ligne a été impuissant pour repousser les mauls de Rochelais dominateurs dans le combat dynamique. Son investissement n’est pas à remettre en cause mais il a manqué de maîtrise dans ses interventions comme sur cette faute grossière derrière un ruck (36e). L'arbitre l'a pénalisé à trois reprises.

Pierre Pagès

Derrière un pack souvent mis sous pression, le demi de mêlée n’a pas été très inspiré dans ses choix et il a eu du déchet dans son jeu. En défense, il a été pris à défaut à deux reprises et il a aussi été l’auteur d’un coup de pied direct en touche (30e). L'ancien Toulousain a été remplacé dès la 46e minute.

Arno Botha

Le Sud-Africain n'est pas passé à côté de son match mais on le sait capable d'apporter tellement plus. Placé en numéro 8, Arno Botha a eu un impact relativement limité balle en main. On l'a aussi vu cafouiller quelques ballons derrière sa mêlée.