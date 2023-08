Alexandre Lapandry a fait ses adieux définitifs au rugby, devant les supporters du stade Marcel-Michelin. Après deux ans et demi sans jouer, l'ancien flanker était fier et ému de clore sa carrière devant les fans jaune et bleu.

Clap de fin sur une carrière dorée. Alexandre Lapandry a (enfin) fait ses adieux au public de Clermont, en marge de la rencontre entre les Jaunards et Perpignan. Après des mois de bataille judiciaire entre l'ASM et Lapandry, les deux parties se sont finalement réconciliées ce samedi. Sur la pelouse du stade Marcel-Michelin, le double champion de France (2010 et 2017) a pris la parole pour chaleureusement remercier la Yellow Army et son club de formation, près de trois ans après son dernier match. "Tout d'abord, je remercie le club de pouvoir faire mes adieux. Je suis très fier d'avoir joué 13 saisons ici. Je suis arrivé à 18 ans je suis reparti comme un homme. C'est mon club de coeur et je veux remercier ma famille, mes proches et bien sûr les supporters. Je souhaite à tout rugbyman d'avoir connu ce que j'ai connu ici. Vive l'ASM ! " a notamment déclaré le "Chelemard" de 2010, chaudement accueilli par Paul Jedrasiak à la fin de l'échauffement de Clermont. Une fin heureuse Cadre de Clermont durant la décennie 2010 (treize saisons passées au club et 264 rencontres), Alexandre Lapandry a donc fermé la page de sa glorieuse carrière, marquée par deux boucliers de Brennus et treize sélections en équipe de France. Durement affecté par des commotions cérébrales, l'ancien flanker des Jaunards a disputé son dernier match le 18 octobre 2020, face au Stade français. Alexandre Lapandry a remporté le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France en 2010. Olivier Andrivon / Icon Sport - Olivier Andrivon / Icon Sport Licencié par l'ASM en novembre 2022 pour cause d'inaptitude physique, Lapandry avait déposé quatre plaintes contre X visant implicitement son club de cœur. Les deux parties se sont finalement réconciliées, pour le plus grand bonheur des supporters auvergnats, qui n'ont pas manqué de rendre hommage à leur ancien troisième ligne.