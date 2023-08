Pour sa première et celle de son équipe à Chanzy cette saison, le manager Alexandre Ruiz a tenu à mettre en exergue le travail défensif de son équipe, qui lui a permis de prendre l’ascendant rapidement contre Aurillac (32-17)

Alexandre, malgré ce bonus offensif perdu en fin de rencontre, vous sortez de ce match avec quatre points. Et le sourire ?

Oui évidemment. Il ne faut pas regarder le verre à moitié vide, c’est hors de question. On méritait de gagner le match. Le contenu des 40 premières minutes était de bonne qualité. Nous étions dans le projet, et ce, jusqu’au début de la seconde mi-temps. Je suis très content de la performance et du résultat surtout.

Le public a répondu présent ce soir pour la première à domicile, c’était important pour le groupe aussi ?

Avant la rencontre, au-delà de l’aspect stratégique, j’avais demandé aux joueurs de créer une communion avec le public. De les emporter avec nous, de les faire monter dans le train que nous avions pris en juin. C’est aussi grâce à eux qu’on pourra vivre de grands moments cette saison.

Le projet de jeu que vous voulez mettre en place prend de plus en plus forme…

Le but du jeu, c’est que le groupe prenne confiance. Depuis le début de l’année avec le staff, on répète que ce projet est gagnant et peut fonctionner. Il faut maintenir le tempo. À la mi-temps, je leur ai demandé de garder cette notion de « tueurs », d’appuyer ou ça fonctionne. On a réussi à le faire pendant 45 minutes, c’est mieux par rapport aux 23 minutes de la semaine dernière à Béziers. Ne soyons pas des enfants gâtés, on a pris 5 points en 2 matchs et c’est ce qu’il faut retenir, je crois.

Vos hommes ont été très agressifs défensivement, c’est aussi ce qui vous a permis d’imposer votre rythme et de prendre le dessus ?

Je n’ai pas de leçon à donner, mais je crois que le socle de notre sport, c’est la défense, la conquête et le jeu au pied. Impossible de faire différemment sauf si tu as 15 mecs qui ont un talent extraordinaire. Il n’y a qu’à regarder le dernier champion du monde. C’est une équipe qui a construit son rugby sur les secteurs que j’ai cités précédemment. On a attaqué l’attaque et c’est ce que je demande aux joueurs. Quand tu fais ça, tu les empêches d’attaquer correctement. Notre stratégie défensive a été bien élaborée ce soir.

Le fantôme de la défaite l’an passé planait-il dans l’esprit général ?

Pour être honnête, je n’ai pas utilisé ce levier-là cette semaine. Juste à la mi-temps, je leur ai dit que notre pire ennemi ne serait que nous-même et j’ai demandé aux anciens de se souvenir du scénario. J’avais vu le match exprès cette semaine. Je leur ai juste fait ce rappel-là, de ne pas vivre la même déconvenue, parce que la physionomie pouvait s’y prêter.