Après avoir débuté sa saison par une défaite à Bayonne, le Stade toulousain reçoit Montpellier ce dimanche soir. L'entraîneur des arrières haut-garonnais, Clément Poitrenaud, s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Il s'attend forcément à un match difficile face au MHR.

On savait cette situation compliquée à vivre pour Toulouse, dans quel état d’esprit êtes-vous avant la réception de Montpellier ?

Il est vrai que c’est une situation un peu particulière, mais nous avons essayé de nous y préparer au mieux car on le savait depuis quelques mois que ça allait être une période difficile. On essaye d’y faire face. Franchement, les mecs bossent dur malgré des conditions climatiques compliquées en ce moment avec la chaleur. Les jeunes font tout pour intégrer du mieux possible l’équipe première et les anciens doivent prendre leurs responsabilités. J’espère qu’ils les prendront ce week-end. Tout le monde tire dans le même sens.

Après la défaite à Bayonne, quels secteurs avez-vous travaillé en particulier cette semaine ?

Notre première mi-temps a été plutôt correcte mais tout s’est délité dans la seconde, notamment au niveau de la conquête. Nous avons eu d’énormes difficultés en touche et en mêlée dans le second acte, avec notamment une jeune première ligne, qui a besoin de jouer des matchs de haut niveau pour continuer de progresser. Nous devons trouver des automatismes, recréer un collectif. On espère que de sortie en sortie, nous allons créer une alchimie dans le groupe.

Lors des trois premières journées, vous ne recevez qu’une fois face au MHR, est-ce que cela augmente la pression ?

Je pense qu’il faut s’enlever cette idée du "pas le droit à l’erreur". Ce ne sont pas des propos que nous employons. Nous souhaitons surtout juger le contenu. On savait que tout ne serait pas parfait d’entrée. Nous avons analysé notre match à Bayonne pour mieux jouer contre Montpellier. Est-ce que cela suffira pour gagner, je ne le sais pas.

Que pouvez-vous nous dire sur cette équipe de Montpellier ?

Nous avons peu de recul pour bien les analyser mais c’est forcément une équipe très dense. On répète toujours un peu la même chose, mais ils ont des joueurs très costauds, comme par exemple Jan Serfontein qui est le régulateur de cette équipe. Le MHR a évidemment énormément de qualités et on s’attend à un match très difficile.

Sachant que vous avez actuellement en votre possession un effectif rajeuni, le but était-il de rassurer avant ce premier match à domicile ?

Même s’ils sont jeunes, ce sont tout de même des joueurs de haut niveau. Cela fait très longtemps qu’ils s’entraînent avec nous, certains sont champions du monde U20… Ils sont préparés à jouer ce genre de rencontres. Ils doivent le prendre comme une chance et nous amener leur fougue. Pour ce qui est de la gestion stratégique, il faut laisser aux anciens qui ont plus de bouteille. Il faut arriver à trouver le juste milieu entre les "minots" et les "tauliers".

En cette année particulière de Coupe du monde, l’objectif est principalement de développer des jeunes joueurs ?

Ça l’a toujours été. Avec ce calendrier, nous avons plus l‘occasion de les faire jouer mais on s’entraîne à cinquante quand les internationaux sont là et dans le groupe il y a vingt joueurs du centre de formation. Depuis cinq ans, la politique du club est de vraiment créer une passerelle entre les espoirs et les pros et ça porte ses fruits.

Êtes-vous perpétuellement en contact avec les internationaux français, où est-ce que, pendant un temps, c’est "que" le staff du XV de France ?

Je sais qu’Ugo (Mola) est en relation régulière avec beaucoup d’entre eux. De mon côté, j’envoie aussi quelques messages de temps en temps pour prendre des nouvelles. Par contre, il n’y a pas de communication qui est faite par rapport aux matchs des Bleus. Ils sont évidemment proches des mecs qui sont restés ici donc ils connaissent notre actualité. Au bout d’un moment, il va falloir les laisser vivre leur compétition et j’espère qu’ils reviendront le plus tard possible.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Romain Ntamack ?

Il est passé nous voir jeudi dernier avant le match à Bayonne. Cela nous a fait plaisir de le voir. Il affichait une sérénité qu’on lui connaît. Même dans un moment comme celui qu’il est en train de vivre, il allait plutôt bien. Médicalement parlant, je n’ai pas vraiment d’informations à vous donner.