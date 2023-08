La Fédération française de rugby a communiqué la liste des neuf joueurs qui ont quitté l'équipe de France dès aujourd'hui. Sans surprise, tous font partie des non retenus pour disputer la Coupe du monde, à l'exception de Sébastien Taofifenua, qui postule pour l'Australie, dimanche.

Les Bleus ne sont plus que 34 à Capbreton. Deux jours après l'annonce de la liste des 33 par Fabien Galthié, la FFR a communiqué les noms des neuf joueurs ont quitté ce soir le rassemblement du XV de France pour rejoindre leur club respectif. Ils seront disponibles pour disputer la deuxième journée de Top 14 qui se jouera ce week-end.

Un moment forcément difficile pour les neuf déçus, mais aussi pour l'ensemble du groupe, qui avait pris ses habitudes depuis le lancement de la préparation au Mondial début juillet à Monaco. Un "au revoir" qui ne signifie pas forcément un adieu pour ces Bleus non sélectionnés, car rappelons qu'ils font tous partie de la liste des "réservistes" et qu'ils pourraient retrouver le groupe France en cas de blessure. Mardi, Thibault Giroud prévenait d'ailleurs qu'il s'attendait à d'autres pépins physiques dans le groupe.

Sébastien Taofifenua, seul conservé

Cinq avants et quatre trois-quarts composent cette cruelle liste. Parmi les "réservistes", seul Sébastien Taofifenua, le frère de Romain, qui est de retour en forme d'après le manager santé des Bleus Bruno Boussagol, est conservé par le staff de Fabien Galthié. Comme annoncé depuis lundi dans Midi Olympique et confirmé depuis lors des entraînements de mardi et de mercredi, le Lyonnais pourrait connaître sa troisième sélection au Stade de France dimanche face à l'Australie. Sa présence permettrait à Reda Wardi, qui a disputé le premier et le troisième match de préparation, d'être ménagé. En effet, depuis la blessure de Cyril Baille, qui est resté d'ailleurs avec le groupe France, le Rochelais est devenu numéro 1 dans la hiérarchie. Enchaîner face aux Australiens serait une prise de risque trop importante au vu des échéances à venir. Dont la première, le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande, se rapproche à grands pas (8 septembre au Stade de France).

La liste des 9 joueurs mis à disposition des clubs :

Thomas Laclayat (25ans/1 sélection/Racing 92)

Bastien Chalureau (31 ans/3 sélections, Montpellier),

Florian Verhaeghe (26 ans/1 sélection, Montpellier),

Dylan Cretin (26 ans/22 sélections, Lyon),

Yoan Tanga (26 ans/3 sélections/La Rochelle)

Baptiste Serin (29 ans/44 sélections/Toulon),

Émilien Gailleton (20 ans/1 sélection/Pau),

Ethan Dumortier (22 ans/6 sélections/Lyon),

Brice Dulin (33 ans/37 sélections/La Rochelle).