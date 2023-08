Coupe du Monde de Rugby : pubs, bars, cocktails, nos adresses pour boire un verre à Toulouse pendant le Mondial

La Coupe du Monde de Rugby 2023 est l'événement sportif de l'année, et si vous venez dans la Ville rose, vous recherchez peut-être les meilleurs endroits pour boire un verre et profiter de cette effervescence. Voici quelques recommandations pour passer de bons moments à Toulouse.

Bull Rush

Service - du mercredi au vendredi de 11h à 2h ; samedi de 15h à 03h ; le dimanche de 12h à 00h.

20 Bd Pierre-Paul Riquet, 31000 Toulouse

Tél : 05 62 57 82 35

Ce bar 100% sport diffuse des rencontres tout au long de la journée dans divers sports. La Coupe du monde en France est mise spécialement à l'honneur. Venez profiter de vos matchs autour de différentes boissons ainsi que des burgers, poulets panés et autres nourritures style américain.

Chez Tonton

Service - du lundi au vendredi de 07h à 2h ; samedi de 09h à 03h ; le dimanche de 11h à 02h.

16, Place Saint Pierre 31000 Toulouse

Tél : 05 61 21 89 54

Institution toulousaine, Chez Tonton est le repère des amoureux du pastis avec son fameux "Pastis Ô Maître" et sa couleur jaune. La bière est aussi présente et ce lieu regroupe nombre de passionnés du ballon ovale. Les joueurs du Stade toulousain viennent également y prendre leur quartier parfois.

Le Brennan's Bar

Service - lundi, mercredi, jeudi de 07h à 2h ; mardi et vendredi 07h à 01h ; le samedi de 07h à 3h ; le dimanche de 09h à 01h.

12, Grande Place General de Gaulle 31780 Toulouse

Tél : 05 62 22 80 93

Tenu par l'ancien joueur irlandais et toulousain Trevor Brennan, venez retrouver une ambiance Irish pour le plus grand plaisir des papilles. Un peu excentré de Toulouse, les spécialités irlandaises de ce lieu se méritent !

Le Black Lion

Service - du lundi au vendredi de 8h à 2h ; le samedi de 16h à 3h ; le dimanche de 15h à 2h.

4, Allées Paul Feuga 31400 Toulouse

Tél : 05 61 53 04 69

Véritable pub à l'anglaise, le Black Lion propose la diffusion de matchs et la possibilité de jouer aussi également (fléchettes et blind test). Un bon endroit détente pour passer une soirée dans la peau d'un véritable britannique.

Le Cosmopolitain

Service - le mercredi de 19h à 00h ; le jeudi et vendredi de 19h à 2h ; le samedi de

1 Rue des Trois Journées, 31000 Toulouse

Tél : 05 61 29 89 33

Bar branché de la nuit toulousaine, son ambiance et sa convivialité vous permettront de poursuivre votre soirée dans un lieu à la décoration sympa. Avec son ilot central, la piste de danse sera vôtre.

Le Café Oz

Service - le lundi et mardi de 17h00 à 03h00 ; le mercredi et jeudi de 17h00 à 03h00 ; le vendredi, samedi et dimanche de 17h00 à 05h00

1 Rue Gabriel Péri, 31000 Toulouse

Tél : 05 34 67 55 38

Nouveau pays ici, avec un bar type australien. L'espace et la musique sont des atouts pour ici aussi profiter à fond de votre nuit toulousaine. Un peu plus tôt dans la soirée , le bar diffuse certaines rencontres sportives.

L'heure du singe

Service - mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 19h00 à 02h00 ; le samedi de 19h00 à 03h00. Fermé le dimanche et lundi

59 rue Riquet 31000 Toulouse

Tél : 09 67 64 87 80

Plongez vous dans la jungle toulousaine avec cette décoration atypique ! Bar à cocktails dont la carte change selon les saisons, L'heure du singe se veut éco-responsable dans le choix de ses produits.

L'Agence

Service - mardi et mercredi de 18h00 à 00h00 ; le jeudi et vendredi de 18h à 02 ; le samedi de 18h à 03h. Fermé le dimanche et lundi

26 Rue du Languedoc 31000 Toulouse

Contact : info@lagencetoulouse.com

Entrez dans une agence de voyage à la devanture classique et vous vous retrouverez dans un lieu agréable et convivial pour déguster une repas, un cocktail ou bien les deux aux noms des plus beaux endroits du monde.