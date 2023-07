Coupe du Monde de Rugby : Nouvelle-Zélande - Namibie, toutes les infos pratiques pour suivre le match du mondial 2023 à Toulouse

Suivez l'affiche de la Coupe du Monde de Rugby 2023 à Toulouse : Nouvelle-Zélande - Namibie ! Découvrez toutes les informations pratiques pour ne rien manquer de cette confrontation au sommet. Informations sur le lieu, date, horaires, et bien plus encore, tout ce qu'il vous faut pour vivre intensément ce match du Mondial.

Vendredi 15 septembre, 21 heures à Toulouse (Stadium) : Nouvelle-Zélande - Namibie.

La plus grande "Fanzone"

Le village officiel de la Coupe du monde sera installé à la Prairie des Filtres. Il pourra accueillir jusqu'à 40 000 personnes pendant les 51 jours de compétition. Autant dire que ce sera la plus grande des fanzones. Un lieu de rassemblement divisé en plusieurs secteurs : une zone animations et partenaires, une zone détente et food court, un terrain et espace VIP.. Deux écrans géants qui diffuseront les matchs. A noter, la Prairie des Filtres est le berceau du rugby toulousain : c’est ici, sur les bords de Garonne, que les premiers matches ont eu lieu au début du XXe siècle.

Où voir le match ?

Impossible de lister ici tous les bars et restaurants qui retransmettront les matchs de la Coupe du monde en dehors de la fanzone officielle. Nos incontournables sont les bars et restaurants du centre ville, plus particulièrement autour de la place Saint-Pierre e aux abords du Capitole qui vont concentrer les supporters qui n'auront pas rejoint la Fanzone.