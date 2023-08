Un mauvais signe à 17 jours du Mondial. Suite à son succès face au pays de Galles au Millenium de Cardiff, l'Afrique du Sud a gagné une place au classement World Rugby et se retrouve sur le podium au détriment des Bleus. Désormais à la quatrième place, ils ont reculé de deux rangs en un mois.

Un nouveau déclassement à trois semaines de la Coupe du monde. Alors que l'équipe de France s'est imposée face aux Fidji ce week-end, son rang au classement mondial a chuté. Pourquoi ? La faute à l'Afrique du Sud et de son écrasante victoire en terre galloise face à la sélection de Warren Gatland. Ce succès a permis aux champions du monde en titre de remporter 0.40 points selon les critères de World Rugby, et donc de dépasser les Bleus.

En effet, face à un adversaire nettement moins bien classé comme les Fidji, il aurait fallu une victoire plus large que les dix-sept points qui ont séparé les deux nations à la Beaujoire. Une quatrième place qui ressemble à un accro, alors que la France était devenue une habituée aux hauteurs de ce classement.

Une première depuis février 2022

En effet, cela faisait plus d'un an que les hommes de Fabien Galthié étaient sur le podium World Rugby, passant même brièvement en tête suite à une victoire face au Japon. Il faut remonter au 27 février 2022 pour retrouver trace d'un podium sans les Bleus. On y retrouvait déjà l'Afrique du Sud, tout en haut de la hiérarchie mondiale, la Nouvelle-Zélande, encore deuxième aujourd'hui, et l'Angleterre qui a lourdement chuté pour n'être qu'à la sixième place.

Ce classement n'a qu'une valeur symbolique actuellement, étant donné que le tirage au sort pour la Coupe du monde à venir a été fait il y a de nombreuses années. Pour se rassurer, les partenaires d'Antoine Dupont pourront se dire que l'Afrique du Sud avait entamé sa campagne au Japon à la quatrième place, avant d'être sacré deux mois plus tard.