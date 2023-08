Ce lundi, Fabien Galthié annoncera les 33 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2023. Cyril Baille et Anthony Jelonch, tous les deux blessés, en feront bien partie. Le jeune bordelo-béglais Louis Bielle-Biarrey, invité de dernière minute, a gagné sa place. Découvrez la liste concoctée par le sélectionneur tricolore.

Le dénouement approche. Ce lundi, le monde du rugby connaîtra les 33 joueurs qui auront l'honneur de disputer la Coupe du monde 2023 avec le XV de France.

Gravement blessé au genou le 26 février dernier durant le Tournoi des Six Nations face à l'Écosse, Anthony Jelonch fait bien partie de la liste. Le troisième ligne toulousain a effectué une rééducation express pour faire partie du voyage. Il a retrouvé les Bleus la semaine dernière à Capbreton. Toujours du côté toulousain, Cyril Baille est également présent. Touché à un mollet lors du deuxième match de préparation, face au XV du Chardon, le pilier champion de France est forfait pour le début du Mondial. Il est néanmoins retenu. Durant son absence, Jean-Baptiste Gros et Reda Wardi se partageront le poste.

Pour en terminer au rayon des blessés, Romain Taofifenua fait lui aussi partie du groupe. Touché à une cuisse il y a quelques jours, le Lyonnais a effectué son retour à l'entraînement et devrait jouer quelques minutes contre l'Australie pour se remettre quelque peu en jambes.

Bielle-Biarrey dans le train, pas Gailleton

C'est la plus grosse surprise de la liste. Encore néophyte au moment de débuter la préparation du côté de Monaco, Louis Bielle-Biarrey a dans un premier temps épaté son monde à l'entraînement, avant de confirmer en match officiel. Excellent lors de la première rencontre en Écosse et ce samedi face aux Fidji, le joueur de 20 ans a gagné son billet pour la Coupe du monde. Il a notamment coiffé sur le poteau Ethan Dumortier, pas retenu. Lui aussi néophyte avant le début des matchs de préparation, Paul Boudehent (23 ans) a confirmé tous les espoirs placés en lui et verra le Mondial. Il a gagné son duel face à son coéquipier à La Rochelle, Yoan Tanga.

Émilien Gailleton va lui se ranger du côté des déçus. Malgré une première sélection pleine de promesses, le dernier meilleur marquer du Top 14 loupe le coche. Arthur Vincent, titulaire avec le numéro 13 dans le dos ce samedi soir à Nantes, a convaincu le staff tricolore de le retenir.

Jaminet et Couilloud restent en place

Tous les deux faisaient partie des joueurs qui avaient beaucoup à perdre cet été. Installés dans le groupe depuis de nombreux mois, Baptiste Couilloud et Melvyn Jaminet ont été mis en concurrence lors des matchs de préparation, avec Baptiste Serin pour le premier et Brice Dulin pour le second. Mais qu’ils se rassurent, le Lyonnais et le Toulousain ont tous les deux affirmé leur place dans le groupe des 33 joueurs qui disputeront la Coupe du monde.

Fort d’une prestation solaire face aux Fidji samedi dernier, Jaminet profite notamment de sa gigantesque qualité de buteur pour rester devant Brice Dulin dans la hiérarchie. Malgré le capitanat du Rochelais face à l’Écosse début août, un statu quo a été privilégié par Galthié et son staff. Couilloud n’a lui disputé que le premier des matchs de préparation mais il semble que les prestations de Baptiste Serin n’aient pas convaincu le staff à changer leur fusil d’épaule pour ce qui devrait être le troisième et dernier siège au poste de demi de mêlée. Le Toulonnais eut pourtant deux fois une quinzaine de minutes de jeu pour faire des différences cet été. Jaminet comme Couilloud ont su conserver leur avance.

La liste des Bleus :

Piliers gauches : Cyril Baille, Jean-Baptiste Gros, Reda Wardi

Talonneurs : Pierre Bourgarit, Julien Marchand, Peato Mauvaka

Piliers droits : Dorian Aldegheri, Uini Atonio, Sipili Falatea

Deuxième ligne : Thibaud Flament, Romain Taofifenua, Paul Willemse, Cameron Woki

Troisième ligne : Grégory Alldritt, Paul Boudehent, François Cros, Anthony Jelonch, Sekou Macalou, Charles Ollivon

Demis de mêlée : Baptiste Couilloud, Antoine Dupont, Maxime Lucu

Demis d'ouverture : Antoine Hastoy, Matthieu Jalibert

Centres : Jonathan Danty, Gaël Fickou, Yoram Moefana, Arthur Vincent

Ailiers : Louis Bielle-Biarrey, Damian Penaud, Gabin Villière

Arrières : Melvyn Jaminet, Thomas Ramos