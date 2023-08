Sous une forte chaleur, Montauban a empoché un point de bonus offensif pour sa première de la saison. Mais cette rencontre a surtout été marquée par des approximations.

Le coup de sifflet final a été accueilli avec un léger ouf de soulagement par les supporters de Montauban. Un ouf que ne traduit pas forcément le score fleuve, 20-3, mais plus la performance des joueurs de l’USM. À moins que soulagement ne provienne de la possibilité d’aller se rafraîchir après une rencontre jouée sous plus de 30 degrés. Ou un peu des deux. Sous un soleil de plomb, les Montalbanais ont tenu le ballon. Une domination concrétisée par un essai de Segundo Tuculet, au large, sur une remise intérieure de Bastien Guillemin (15e). Après des essais de Nicolas Agnési sur un ballon porté (55’) et de Bastien Guillemin sur une action que l’ancien joueur de Grenoble a conclu, en coin (60’), Montauban s’est assuré un bonus offensif en deuxième période.

Mais sous un soleil de plomb, cela sera les trois rares éclaircies d’une rencontre où les Montalbanais auront tenu le ballon mais souvent en vain. Les Sapiacains ont multiplié les approximations. "Il y a eu beaucoup de ballons glissants au contact, confie Yoann Cottin qui faisait sa première sortie officielle sous le maillot de sa nouvelle équipe. Il va falloir qu’on s’y habitue, il y aura un mois de septembre chaud. C’est dommage que nous n’ayons pas pu concrétiser à cause de ces maladresses et quelques libérations un peu moyennes peut-être dû à la transpiration. Il va falloir que l’on s’y habitue."

Un bonus quand même assuré

"On connaît la complexité d’un premier match, sous une chaleur estivale", continue l’entraîneur Pierre-Philippe Lafond. Mais si le point de bonus offensif et la victoire restent la principale information de la soirée, le coach assure que le contenu de la rencontre et les approximations ballons en main – "le point noir de la soirée" - ne sont pas loin dans son esprit. "Il faisait très, très chaud. Cela n’aurait pas été la même histoire avec 20 degrés mais la canicule n’explique pas tous les mauvais choix", complète-t-il.

Dans le vestiaire, joueurs et coachs n’ont pas célébré excessivement cette rencontre. "Les joueurs et nous, le staff, nous étions contents mais pas satisfaits. Les joueurs savent que l’on peut et que l’on doit faire mieux. On veut performer pour tirer la quintessence de ce groupe", achève Pierre-Philippe Lafond. Il prend congé avant de partir sous la douche « froide, je l’espère".