Malgré un carton jaune en fin de rencontre, le jeune Dorian Bellot s’est montré précieux lors sa rentrée en jeu. Il est surtout heureux d’avoir battu un cador du championnat à Armandie.

Mission accomplie, face à une grosse équipe de Brive…

Oui, c’est cela. Mission accomplie. On avait à cœur de débuter ce championnat par une victoire. On l’a beaucoup dit dans la presse. Ces matchs à la maison sont primordiaux. On a loupé le Top 4 l’an dernier à cause de cela. Là, on a assumé.

On a aussi vu un SUA plus joueur que l’an passé. Êtes-vous d’accord ?

Oui. Il va falloir s’y attendre cette saison. C’est notre objectif. Jouer les bons coups. On l’a vu notamment lorsque nous sommes allés chercher la touche en début de match. Il a quand même fallu être pragmatique parfois donc on a su prendre les points quand il le fallait. Mais à la maison, notre leitmotiv restera d’envoyer du jeu. Il y a du mieux.

Agen s'est imposé face à Brive pour sa première à domicile (32-29). À Armandie, le SUA s'est offert le CAB au terme d'un match spectaculaire.https://t.co/WKDrUDV8cT — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 18, 2023

En étant menés 3-14, vous décidez souvent de ne pas prendre les points. Comprenez-vous ces décisions vous qui étiez hors du terrain à ce moment-là ?

L’an dernier, je n’aurais pas trop compris. On aurait sans doute pris les points. Mais cette année, on croit en nos forces. On croit en notre touche même si sur ce match, on a été en difficulté certaines fois. On se trompe en prenant la touche à ce moment-là, mais on est certain d’avoir les compétences pour aller derrière la ligne après cette phase de jeu. Donc je comprends les choix et on continuera à l’avenir.

Avez-vous senti l’équipe dans le doute lors de cette rencontre ?

Le doute, je ne sais pas. Mais forcément que quand tu es mené et que tu es contré, ça fait mal à la tête. On sentait que ballon en main, on les mettait en difficulté. C’est d’ailleurs ce que l’on s’est dit à la mi-temps. Et c’est ce qu’il s’est passé en début de second acte.

Ce match-là, le perdiez-vous l’an dernier ?

Oui, ce genre de match, l’an dernier, on aurait pu le perdre. On en a tellement perdu des matchs comme ceux-ci, où l’on sort en se mordant les doigts et en se disant que l’on pouvait gagner… Malgré tout, on voit encore que l’on doit aller chercher la victoire dans le money-time. C’est bien car on le gagne. Mais on doit tuer le match bien avant.

Agen frappe fort d'entrée, Provence premier leader à l'issue de la première journée, Vannes et Grenoble marquent les esprits face à des concurrents directs... Les enseignements de la première journée de Pro D2 !https://t.co/5zU8Q8yrKR — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 18, 2023

Donc mentalement, vous avez progressé.

Oui, vraiment. Pour tout vous dire, dans le vestiaire à la mi-temps, on se dit qu’Armandie c’est chez nous. On parle de reconquête et de forteresse. On a progressé là-dessus, car on n’a pas joué avec la peur de perdre ce match.

Vous surfez sur vos bons matchs amicaux…

On a battu une équipe de Top 14 et une équipe finaliste de Pro D2. Donc oui. Mais on devait se rassurer chez nous. Et quand on voit le bien que cela fait quand on célèbre avec nos supporters, qu’on boit des coups avec eux… Cela nous pousse à gagner encore plus ici.

Quelle était l’ambiance dans le vestiaire sachant que vous perdez votre capitaine Arnaud Duputs ?

Je l’ai vu un petit peu, il m’a dit que l’épaule avait bougé. Pardonnez-moi l’expression mais ça fait chier de perdre notre capitaine. Il faut encore le féliciter. C’est un guerrier, il a fait un gros match. Il va se remettre le plus vite possible.

Quid de cette dernière action où vous prenez ce carton jaune ?

Je suis à la faute, c’est clair. Je reviens en tant que dernier défenseur. Je me dis qu’il faut le prendre un peu haut car j’ai peur du offload et donc de l’essai. Je me dis "tant pis, faut que je tue le ballon". Mon intention n’était vraiment pas de faire faute. Il se baisse un peu et je suis pris. Mais les gros ont assuré la dernière action. Je leur en dois une.