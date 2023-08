Capitaine heureux pour sa première au Stade Raoul-Barrière, Clément Ancely biterrois de naissance, a apprécié le caractère affiché. Alors que sa formation fut longtemps malmenée, les Héraultais ont trouvé les ressources nécessaires pour s'extirper du piège tendu par des Angoumoisins tout près de l'exploit.

Il était souriant, après une débauche d'énergie colossale. Le flanker de l'ASBH de retour sur ses terres, a levé les bras au coup de siffler final de Monsieur Boulay. Le succès sur la plus petite des marges face à Soyaux-Angoulême est précieux à plus d'un titre. L'ancien Grenoblois s'explique :"On a beaucoup souffert ce soir. La pièce est retombée du bon côté ce soir. Je suis fier de mon équipe, même si ce n'était pas beau et relativement moche comme rugby." Des mots qui résonnent forcément, l'ASBH étant décimée par les blessures importantes depuis le début de la saison. En tenant la distance, face à une menace du SAXV qui se précisait, les Héraultais ont assuré l'essentiel. Notamment sur la fin de l'exercice, où les décisions furent à leur avantage pour sortir de l'ornière.

Après un tel duel aussi tendu, par le score et l'engagement, les Biterrois ont surtout réduit quelque peu la voilure. Non pas par abdication, mais sûrement en rapport face à l'adversité qui avait cloué au pilori la défense biterroise à deux reprises sur le couloir gauche. Des avertissements sans frais, et une adaptation nécessaire. Clément Ancely valide :"Le contexte était dur, après avoir été ridicules face à Carcassonne en amical. Nos premières minutes furent ridicules, mais il faut féliciter les Angoumoisins. J'espère que les gens se sont retrouvés dans cette force mise en place, pour finir par gagner cette confrontation très difficile."

Besoin de leaders

Dans un effectif chamboulé grandement à l'intersaison, les Biterrois ont cherché à tirer la quintessence de leurs recrues. Clément Ancely est de ceux-là, lui qui a hérité du brassard à son arrivée. Un honneur pour celui qui connaît sur le bout des doigts :"Je suis né ici, ma famille est toujours présente, cela représente tellement. Mais je ne suis pas venu pour un rôle particulier, plusieurs joueurs ont une influence majeure. Et nous nous sommes dits qu'il fallait être solidaires et s'entraider pour arriver à nos fins."

Un discours rassembleur, qui colle bien à l'ADN local basé sur la conquête et l'esprit d'équipe. Si Béziers a remporté cette première manche, c'est aussi par l'apport de joueurs comme Clément Ancely, en acceptant le challenge d'hisser le club Rouge et Bleu le plus haut dans cette compétition.



Surtout après une saison dernière où les issues furent souvent douloureuses, le capitaine connaissait le contexte :"Je voyais une belle attaque ici, où ils marquaient beaucoup d'essais. Mais c'est bien aussi de tenir un score et de ne pas s'exposer. Puis j'ai vu des gamins notamment en première ligne tenir la barraque. C'est clairement positif pour notre futur proche et j'espère que l'on pourra construire là-dessus." La suite au prochain numéro.