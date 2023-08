Avant d'affronter le pays de Galles en match de préparation (ce samedi, 16h15), Siya Kolisi est revenu sur sa guérison express après une grave blessure au genou. Le capitaine des Springboks explique que sa foi et la dimension spirituelle ont eu une importance capitale.

119 jours. De sa blessure au genou, en avril, au match de préparation contre le pays de Galles, ce samedi, Siya Kolisi a spectaculairement guéri d'une déchirure qui aurait dû l'éloigner de la Coupe du monde. Aligné dans le XV de départ des Springboks qui défiera les hommes de Warren Gatland, le troisième ligne sud-africain est largement revenu sur cette guérison express, en conférence de presse. Le futur Racingman explique notamment que sa foi a eu une importance capitale au cours de ces quatre derniers mois.

"Je devais croire en des forces bien supérieures à moi. C'est là que j'ai puisé ma confiance chaque jour, je sentais que peu importe ce qui se passait dans le processus, j'allais bien. Il n'y avait aucun moyen que je puisse justifier ou expliquer comment je guérissais si rapidement. Pour certains membres de l'équipe médicale, ce n'était pas normal. Ils n'avaient pas vu ce genre de guérison et les choses que j'ai pu faire à certains moments. J'ai trouvé la paix et ma reconstruction en Dieu".

Les Boks en Europe

Chrétien pratiquant, Siya Kolisi s'est d'ailleurs félicité "de pouvoir librement montrer en qui je crois et en quoi je crois. Dans d'autres pays, les joueurs m'ont dit qu'ils ne peuvent pas montrer ouvertement leur religion". Pleinement focalisé sur le jeu, le capitaine des champions du monde a débarqué en Europe avec tous ses coéquipiers pour s'acclimater aux conditions du Mondial.

Des choix forts dans la liste des Boks !https://t.co/QJIhJLGkzm — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 8, 2023

Pour rappel, l'Afrique du Sud sans plusieurs de ses cadres pour défendre son titre. Lukhanyo Am, Lood de Jager et Handré Pollard sont tous blessés et n'ont pas été retenus dans la liste de Jacques Nienaber. Classés dans la poule de l'Irlande, l'Écosse, le Tonga et la Roumanie, les Springboks auront fort à faire d'entrée...