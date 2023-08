Capitaine pour la première fois au coup d'envoi d'un match du XV de France ce samedi face aux Fidji, à Nantes, le troisième ligne Grégory Alldritt a accueilli cette responsabilité au cœur d'une semaine très particulière. Mais lui, qui vivra une journée spéciale à deux heures de route de La Rochelle, sait que le groupe doit continuer à avancer.

Beaucoup de monde vous suit depuis le début de votre préparation. Comment vivez-vous cet engouement, propre à une Coupe du monde à domicile ?

Nous sommes très heureux parce que ça fait quatre ans qu’on sent cet engouement monter petit à petit et qu’on sent le public pousser fort avec nous. Pour tout dire, j’ai fait la Coupe du monde au Japon il y a quatre ans et cette ferveur m’avait manqué. Je n’avais pas vraiment senti que je jouais une Coupe du monde. Là, je sens que ça va arriver. C’est juste fantastique pour nous, les joueurs.

Vous serez capitaine pour la première fois au coup d’envoi d’un match de l’équipe de France. Qu’est-ce que cela représente ?

Fabien (Galthié) me l’a annoncé en début de semaine. C’est beaucoup de fierté, un grand honneur d’être capitaine du XV de France. Mais c’est une étiquette et cela ne change pas la personne que je suis. Je suis resté le même cette semaine et ce sera encore le cas demain (samedi, NDLR). J’ai la chance d’avoir dans le groupe des joueurs qui vont m’aider. Je pense à François (Cros), qui est important pour le groupe et qui revient. Uini (Atonio) aussi, qui est de très bon conseil pour la mêlée. Avec Antoine (Hastoy), j’ai l’habitude, il y a Max (Lucu) également. Nous avons un bon collectif.

La semaine a tout de même été très particulière avec le forfait de Romain Ntamack et la blessure de Cyril Baille lundi…

C’est sûr que le début de semaine a été compliqué, on ne va pas se mentir. Ce sont des choses qui peuvent arriver, il faut savoir s’adapter. Depuis quatre ans, on doit s’adapter à toutes les situations, c’est le mot d’ordre. C’est ce qu’on fait, ce qu’on continue de faire. J’ai été nommé capitaine pour cette semaine mais d’autres ont évidemment fait le relais, comme Antoine (Dupont) et Gaël (Fickou), même s’ils ne jouent pas. Nous nous sommes ressoudés. On est repartis au travail encore plus soudés.

Au sujet des blessures, sentez-vous une appréhension ?

Ce n’est pas vraiment une appréhension. Tous les joueurs présents dans le groupe sont passés par là, par des blessures. On sait que ça fait partie de notre quotidien. Nous sommes concentrés quand on joue. La pire des choses est de se poser ce genre de questions. On évite d’y penser.

Que vous évoque le fait de jouer à Nantes ?

Beaucoup d’amis nantais, à La Rochelle, me disent que c’est le plus beau stade au monde (sourire). J’ai hâte de voir si c’est le cas demain.

Nantes n’est qu’à deux heures de La Rochelle...

Oui, je suis très content. Beaucoup d’amis viennent au stade demain. Cela va être un moment spécial. On n'a pas l’habitude de jouer ici, comme à Saint-Etienne le week-end dernier. Nous sommes contents de nous rapprocher de nos supporters. Mais il faut continuer à avancer.

Vous serez opposé à votre coéquipier Levani Botia. Comment l’appréhendez-vous ?

On a échangé un peu cette semaine, c’était sympa. J’ai hâte de jouer contre lui, de le rencontrer dans un ruck ou une touche. Il illustre bien cette équipe, qui a beaucoup de caractère, qui est très vaillante, à la pointe du combat. On sait à quoi s’attendre, à un match âpre et dur.

Vous étiez déjà titulaire le week-end passé. Êtes-vous le genre de joueur qui a besoin d'enchaîner pour monter en puissance ?

Cela ne va pas me faire de mal en tout cas. Je suis un joueur qui a besoin de jouer pour trouver son rythme. La décision a été prise avec beaucoup d’intelligence et de communication entre le staff et moi-même. Je suis ravi d’être sur le terrain demain.

Les joueurs les plus jeunes du groupe, moins expérimentés, sont-ils inquiets par rapport à l’annonce du groupe des 33 qui aura lieu lundi ?

Je pense déjà que tout le monde est heureux de faire partie des 42 et se rend compte de sa chance. Beaucoup sont à la maison et aimeraient être à notre place. Certes, des questions se posent mais, à l’heure actuelle, nous sommes tous prêts à faire les choses dans l’ordre. Ce sera un gros morceau demain. Alors, d’abord ce match. Et, dimanche, le staff annoncera le groupe des 33 en interne. On basculera ensuite.