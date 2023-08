Dominés une grande partie de la rencontre, les Biterrois menés 13-0 après 20 minutes de jeu, ont renversé complètement la situation. Vainqueurs de Soyaux-Angoulême sur la plus petite des marges (20-19), les Héraultais débutent idéalement leur championnat au Stade Raoul Barrière. Les Charentais se consoleront avec le bonus défensif.

Les Biterrois avaient la petite pression après une intersaison moyenne et deux rencontres amicales d'un niveau passable. La réception de Soyaux-Angoulême était proposée, face à une formation qu'historiquement les Rouge et Bleu manœuvrent difficilement par le passé. Et la confirmation d'une certaine fébrilité se faisait rapidement ressentir, avec des Charentais très actifs au sol et dominant copieusement les 20 premières minutes. Profitant de largesses défensives dans les couloirs, Gratien ouvrait les hostilités après un joli numéro de Saubusse au départ d'une mêlée (0-8, 13 ème). Alors que les Héraultais semblaient hagards, les hommes d'Alexandre Ruiz insistaient.

Sur un lancement limpide, l'ailier inscrivait le doublé après un joli numéro pour mystifier une défense biterroise bien naïve sur l'action (0-13, 19 ème). La réplique ne tardait guère, après que le public local houspillait les siens. D'abord par un ballon porté bien négocié sur lequel Koen plongeait en terre promise (7-13, 28 ème). C'était la véritable première incursion des troupes de Pierre Caillet. La réaction était amplifiée par un jeu plus efficace, les pénalités s'enchaînant. Goillot, suite à un travail de fixation de ses avants partait servir Tupuola venu à sa hauteur pour l'essai imparable au pied des poteaux (14-13, 34 ème). Un retournement comptable satisfaisant mais qui ne contrariait pas les visiteurs qui finissaient dans de bonnes dispositions sur une dernière pénalité de Botica suite à un plaquage sans ballon côté biterrois (14-15, 40 ème).

Débauche d'énergie imposante

Les Héraultais et les Charentais ont joué par la suite au chat et à la souris. Tour à tour, les deux formations répliquaient par des pénalités suite à des actions organisées sur les 22 mètres adverses. Dreuille et Botica faisant chauffer le tableau d'affichage comme il se devait. Et si les visiteurs se montraient menaçants, les Biterrois montraient une cohésion de tous les instants. Notamment en mêlée fermée, où après quelques difficultés, les locaux auront inversé la tendance. Plus fournis défensivement, les Rouge et Bleu hissaient le niveau de jeu global. Jusqu'aux deux dernières mêlées fermées bien menées pour éviter un retour destructeur.

Béziers remporte un succès donnant du baume au cœur à tout un club, après les rencontres amicales brouillonnes et une cascade de blessures qui s'est abattue sur l'effectif. Les Héraultais pourront construire sur le caractère affiché, et travailler sur les secteurs encore défaillants notamment avant le prochain déplacement à Brive. Du côté des Charentais, la déception est légitime. Les troupes d'Alexandre Ruiz n'étaient pas si loin de rafler la mise, mais certains détails auront contribué à perdre le fil même si le bonus défensif constituera une consolation pour ne pas repartir à vide. La réception d'Aurillac la semaine prochaine à Chanzy aura déjà des allures de rendez-vous important.