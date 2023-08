Samedi, le match entre la France et les Fidji sera la dernière occasion pour les Français de se montrer avant que le sélectionneur annonce la liste des 33, lundi. La concurrence ne semble toujours pas réglée à certains postes, comme au centre ou à l'arrière. Certains joueurs jouent gros samedi soir.

Ce jeudi matin, Fabien Galthié a dévoilé sa dernière composition d'équipe avant d'annoncer le groupe final qui disputera le mondial. Une compo qui ne sera assurément pas la même que celle du match d'ouverture face aux Blacks, tant le staff semble vouloir élaguer les derniers doutes qui persistent derrière la compo type.

Le principal enjeu est au centre, où la lutte à 3 pour 2 places entre Arthur Vincent, Yoram Moefana et Émilien Gailleton va faire rage. 3 profiles différents pour une utilisation similaire : des centres polyvalents qui peuvent glisser à l'aile. Malgré une saison exceptionnelle, couronnée de la distinction de meilleur marqueur du Top 14 et une bonne performance pour sa première en Écosse, le Palois n'a pas été retenu pour ce samedi. Yoram Moefana, capé depuis 2020 semble avoir conservé l'avantage dans l'esprit du sélectionneur, tout comme Arthur Vincent. Malgré des dernières saisons hachées par des blessures, le Montpelliérain, champion de France 2022, a toujours eu la cote auprès du staff et portera le numéro 13 samedi.

Voici la compo des Bleus pour le troisième match de préparation face aux Fidji !



#FRAFID #XVdeFrance pic.twitter.com/xUqbE78l8c — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 17, 2023

Jaminet marque déjà des points à l'arrière

La performance de Melvyn Jaminet sera également suivie avec beaucoup d'attention. Après une saison 2021-2022 exceptionnelle où il comptabilise 12 apparitions en Bleu si on compte la tournée australienne, l'arrière vit une saison plus compliquée avec son club de Toulouse et par répercussion en équipe de France. La concurrence avec Brice Dulin, champion d'Europe, et son partenaire Thomas Ramos n'aidant en rien, l'ancien usapiste à sûrement reçu un coup de pouce du destin. Si terrible soit-elle, la blessure de Romain Ntamack donne du crédit à la candidature Jaminet. Tout d'abord, parce que l'éventualité de voir Thomas Ramos en 10, peut libérer du temps de jeu aux deux autres arrières. Deuxièmement, parce qu'en plus de perdre son ouvreur phare, le XV de France à aussi perdu un buteur, le deuxième dans la hiérarchie tricolore. En claquant avec aisance des pénalités de 50 mètres ce mercredi à Capbreton, Melvyn Jaminet prouve qu'il reste une référence internationale dans l'exercice du but. Un argument qui pèse de plus en plus lourd dans sa balance.

Verhaeghe et Cretin partent de loin, Dumortier condamné ?

Enfin, il y a des noms alignés ce week-end qui semblent partir de loin, très loin, trop peut-être. Une très bonne performance suffirait-elle à Florian Verhaeghe et Dylan Cretin pour bousculer la hiérarchie ? À eux de nous le prouver ! Le premier souffre de la concurrence féroce de Flament, Willemse, Woki, Romain Taofifenua, Chalureau et autres polyvalents. Son léger passif, seulement deux apparitions sous le maillot frappé du coq, ne plaide pas non plus en sa faveur. Le cas est similaire pour le Lyonnais. Une troisième ligne titulaire déjà en place, l'éclosion de Boudehent, la polyvalence adorée de Macalou, et le retour d'Anthony Jelonch lui semblent fatals.

Comment ne pas évoquer Thomas Laclayat. L'ex-Oyonnaxien va fêter sa première sélection sans n'avoir jamais joué un match en Top 14. Néanmoins, la hiérarchie : Atonio, Aldegheri, Falatea semble indéboulonnable.

Pour conclure, en plus d'Émilien Gailleton, une absence se fait remarquer et semble irrémédiable. Celle d'Éthan Dumortier, révélation du dernier Tournoi. Relégué dans la hiérarchie suite au retour de blessure de Gabin Villière, le Lyonnais partage avec Gailleton le fait de n'avoir joué que le premier match, sans se mettre particulièrement en valeur. Le staff semble privilégier la polyvalence de Bielle-Biarrey, Moefana et Vincent. Reste à ces derniers, de ne pas passer au travers face au Fidji.