Descendu en Fédérale 1 en 2018, Dax s'apprête à faire son grand retour en seconde division, vendredi soir, face à Provence Rugby. Avant ça, Benjamin Gufflet, le nouveau président de l’USD, fait le point sur les ambitions de son équipe.

Dax est de retour en Pro D2 ! Cinq ans après l’avoir quittée, le club landais va retrouver la seconde division, pour le plus grand plaisir du peuple rouge et blanc. Du côté de Maurice Boyau, après une magnifique saison en Nationale l’an passé, les choses se sont accélérées, l’été a été mouvementé puisqu’il a fallu préparer ce retour dans l’élite et le mode de gouvernance du club a évolué. Philippe Jacquemain a pris la présidence du conseil de surveillance de l’USD, pendant que Benjamin Gufflet est devenu président du directoire. Plusieurs aménagements ont été lancés autour du stade et c’est avec un budget entre 5,5 et 6 millions d’euros que Dax va démarrer la grande aventure.

Plus d’abonnés et de partenaires

“C’est avec beaucoup d’énergie, dans la continuité de la saison dernière, que nous nous lançons dans celle qui arrive, pose Benjamin Gufflet. Avant que je n’arrive, le projet annoncé était de remonter en cinq ans, en Pro D2. C’est exceptionnel d’avoir réussi à monter dès l’été dernier. Le sportif a été plus rapide que les infrastructures et on sait, aujourd’hui, que c’est prépondérant d’avoir de vraies infrastructures et un modèle économique pour pouvoir exister. Il a fallu aller très vite ces derniers mois, là-dessus. La saison qui arrive s’annonce palpitante, car il y a une attente du peuple dacquois depuis cinq ans.”

Dans les Landes, une centaine de nouveaux partenaires ont rejoint le projet dacquois ces derniers mois, faisant ainsi grimper le nombre de 400 à 500. Dix loges sur les douze existantes en tribunes ont trouvé preneur et un peu plus de 600 abonnés (contre 420 l’an passé) viendront soutenir le club rouge et blanc dès la reprise du championnat. “Nous sommes au-dessus de nos objectifs, apprécie l’homme d’affaires. C’est une très bonne nouvelle. Sportivement, nous avons fait ce que nous avons pu avec le temps imparti.”

De l’expérience dans toutes les lignes

Comme chaque club promu, que ce soit en Top 14 ou Pro D2, Dax a fait son recrutement en deux temps. Une première liste de joueurs a donné son accord tôt dans la saison et le mercato a été finalisé une fois l’avenir du club scellé. “Nous avons réussi, à 90 %, à valider les joueurs que l’on suivait, souligne Gufflet. C’est une très bonne nouvelle. Nous avons une génération talentueuse à l’USD. Elle produit un très beau jeu, c’est une chance ! Elle suit la philosophie du jeu de Jeff Dubois. Mais le Pro D2, ce n’est pas la Nationale. Nous sommes donc allés chercher des profils expérimentés, qui ont déjà joué en Top 14 ou Pro D2.”

Ils se nomment Jean-Baptiste Barrère, Théo Dachary, Jean-Baptiste Singer ou Romuald Séguy, pour ne citer qu’eux, et auront la responsabilité d’accompagner au mieux la jeunesse landaise. “Nous avons des mecs d’expérience sur toutes les lignes, note Gufflet. C’était l’objectif. L’autre pari, c’est que la mayonnaise prenne. C’est le cas, car il y a une très belle ambiance. Chacun a trouvé sa place.”

Gufflet : “Si on arrive à se maintenir…”

De par son statut, le promu landais ne visera, naturellement, que le maintien, cette année, en Pro D2, où il sait que la tâche ne sera pas facile. Il aura cependant la chance de découvrir ce championnat avec une nouvelle formule, puisque seule la dernière place sera synonyme de descente directe, la 15e offrant désormais une seconde chance, lors d'un barrage d’accession comme en Top 14. La viseront-ils ? “J’ai annoncé qu’il fallait éviter la 15 et la 16e place. Aller jouer un barrage, à l’extérieur, chez un finaliste de Nationale, c’est compliqué. Il faut éviter à tout prix les deux dernières places et se maintenir à la fin de la saison régulière, espère le président dacquois. On sait que c’est la saison la plus difficile, mais si on fait le job et qu’on se maintient cette année, je pense qu’on va monter une très belle équipe l’an prochain. C’est de bon augure. Dax est attractif et formateur. C’est une belle alchimie. En fait, si on arrive à se maintenir, on sait que, derrière, le projet va se développer et qu’on va redevenir une place forte du rugby en Pro D2. C’est notre conviction…”