Après deux jours d'entraînement à Pornic, Simon Raiwalui a nommé ce jeudi son équipe pour affronter les Bleus au stade de la Beaujoire à Nantes ce samedi soir. Un XV de départ avec cinq "Français", plus deux sur le banc.

Avant-dernier match de préparation pour les Fidji à trois semaines du lancement de la Coupe du monde (du 08 septembre au 28 octobre). Et c'est avec sept "Français" que les Fidji affronteront les Bleus à Nantes ce samedi soir. Le Rochelais Levani Botia en troisième ligne, les ailiers Vinaya Habosi (Racing 92) et Josua Tuisova (Racing 92) et le Bayonnais Sireli Maqala à l'arrière.

Wainiqolo sur le banc

Le centre du LOU, Semi Radradra, sera le capitaine de cette équipe. Sur le banc, on retrouve le Toulonnais Jiuta Wainiqolo et le Bayonnais Luke Tagi. L'ancien Toulousain Sam Matavesi et l'ancien Bordelais Peni Ravai démarreront également la rencontre en tant que remplaçants.

Le XV de départ des Fidji : 15. Maqala ; 14. Tuisova, 13. Masi, 12. Radradra (cap.), 11. Habosi ; 10. Muntz, 9. Lomani ; 7. Botia, 8. Mata, 6. Derenalagi ; 5. Cirikidaveta, 4. Nasilasila ; 3. Doge, 2. Ikanivere, 1. Mawi

Remplaçants : 16. Matavesi, 17. Ravai, 18. Tagi, 19. Mayanavanua, 20. Tuisue, 21. Kuruvoli, 22. Wainiqolo, 23. Droasese.