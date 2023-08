Christophe Urios a trouvé son nouveau capitaine pour la saison à venir. Le capitaine de l'ASM sera l'Australien Irae Simone.

Les deux matchs de pré-saison contre Nevers et Oyonnax ne laissaient peu de place au doute. Capitaine de l'ASM Clermont-Auvergne lors de ses deux rencontres, l'Australien Irae Simone le sera aussi durant toute la saison. Le club auvergnat l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Il succède ainsi à Arthuyr Itturia, parti à l'intersaison du côté de Bayonne. Il sera assisté par deux vice-capitaines. Il y a le pilier gauche Etienne Falgoux. Le natif d'Issoire porte le maillot jaune et bleu en professionnel depuis dix saisons maintenant et a disputé 167 rencontres avec le club. L'autre joueur a endossé cette responsabilité est le jeune et très prometteur Baptiste Jauneau. Champion du monde U20 cet été, il sort d'une saison pleine avec 30 rencontres jouées à seulement 19 ans !

Christophe Urios a décidé de confier le capitanat au centre australien qui sera assisté de 2 vice-capitaine : Etienne Falgoux et Baptiste Jauneau

Brièvement capitaine l'an passé

Âgé de 28 ans, Irae Simone n'est arrivé du côté de Clermont-Ferrand que depuis l'été 2022. Le centre aux trois capes avec les wallabies a disputé 20 rencontres toutes compétitions confondues. Il a toujours été titulaire. Il avait déjà été capitaine au cours de la saison écoulée. "C’est une fierté pour moi et ma famille. Cela demande beaucoup de travail et de sacrifices pour l’équipe mais je suis très excité par cela. Mais je reste le même, surtout que le groupe a gagné en leadership cette saison",déclarait-il au sujet du capitanat. "Je sais qui sera mon capitaine depuis l’année dernière. Il fallait juste articuler autour de lui", répondait, lui, Christophe Urios.