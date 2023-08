Auteur de deux passes décisives pour Ntamack et Penaud, Dupont a parfaitement usé de son talent pour le mettre au service de son équipe. Son enthousiasme et son énergie débordante ont permis aux Bleus de renverser la vapeur.

Oui, on sait, on va se répéter mais que voulez-vous... Antoine Dupont est incroyable ! Ce samedi, contre l'Écosse dans l'antre de l'AS Saint-Etienne, le capitaine du XV de France les a rendus verts. Comme souvent pour les soirs de matchs importants, il avait sorti son habit de lumière. Présent aux quatre coins du terrain, il a usé de son génie pour faire des coups d'éclat et aider son équipe à prendre l'avantage. Jeu au pied, passes millimétrées et enthousiasme exacerbé : Dupont a sorti le grand jeu.

Décisif à deux reprises

Dans une première période où les Bleus ont dû remonter le score car menés 10 à 3, Antoine Dupont a su être décisif dans les moments clés. Sur un bon grattage de Gabin Villière (27e), c'est d'abord lui qui joue vite la pénalité. Sur son avancée, il sert l'ailier casqué qui décale Flament. Le deuxième ligne donne à hauteur.. à Dupont qui va marquer, un essai, finalement refusé. Imaginez bien, à peine relevé le voilà déjà au soutien. L'essai fut refusé mais l'action a bien existé. Dans la continuité de cette action, sa pénalité jouée vite a mis Ali Price à la faute, qui fut sanctionné d'un carton jaune. Et le talentueux Toulousain en a bien profité quelques minutes plus tard. En départ de mêlée et juste avant la pause, il fixe idéalement la défense, sans numéro 9, pour servir Ntamack derrière Fickou en leurre. Alors que les Bleus font une entame de deuxième mi-temps tonitruante, Dupont a été impressionnant. Sur le deuxième essai français, c'est à nouveau lui qui cadre parfaitement pour Penaud. Deux passes décisives qui ont mis les Bleus sur de bons rails.

Antoine Dupont, par sa longueur au pied, a pu sortir les Bleus de leur camp

Un condensé de classe et de leadership

"Toto" a réalisé un match qui illustre une fois de plus son intelligence de jeu et son adaptation aux adversaires. Se sachant surveiller comme le lait sur le feu, il a compris que désormais sa force réside dans la faculté à attirer les défenseurs pour servir ses coéquipiers. Son enthousiasme et son envie de jouer sont aussi à souligner. À l'image de son plaquage agressif sur Duhan van der Merwe à la 54ème minute qu'il propulse en touche. Touche qu'il va jouer vite pour faire vivre le ballon et emmener toute son équipe jusqu'aux cinq mètres écossais. Dans le jeu au pied d'occupation également, il a fait ce qu'il voulait. Pied droit, pied gauche, il permet aux siens de souffler par des coups de pied dépassant parfois les 50 mètres. Des "coups de tatanes" si puissants, qu'il en a même crevé un ballon ! Même si on est habitué maintenant, sa progression dans ce secteur de jeu n'en reste pas moins bluffante.

Pour résumer, ses 70 minutes ont été un condensé d'actions de classe et de leadership, tout ce qu'on peut attendre de lui. Remplacé par Maxime Lucu, il a quitté le Chaudron sous une ovation qu'il avait bien mérité.