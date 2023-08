Après la victoire du XV de France face à l'Écosse, Fabien Galthié a réagi aux blessures de Cyril Baille et Romain Ntamack au micro de TF1. Le sélectionneur des Bleus a été plutôt rassurant sur les blessures de ses cadres.

Au-delà de la courte victoire des Bleus sur la pelouse de Saint-Etienne, les blessures ont marqué les esprits. Cyril Baille est le premier à avoir quitté la pelouse. Le pilier toulousain est sorti touché au mollet peu après le retour des vestiaires. Sur le plateau de TF1, Fabien Galthié a donné des nouvelles plutôt rassurantes : "Nous n'avons pas encore fait d'examens supplémentaires mais sur les premiers diagnostics, c'est une béquille au mollet mais je ne veux pas trop m'avancer, il faut encore faire des examens. Ce serait une contusion pour Cyril".

"Une légère tension ligamentaire mais rien de plus" pour Ntamack

Pour ce qui est de Romain Ntamack sorti quelques minutes plus tard souffrant du genou le sélectionneur explique : "Pour Romain, c'est une hyperextension du genou avec une légère tension ligamentaire mais rien de plus". Des premières nouvelles qui restent pour l'heure rassurantes. Dans les prochains jours, le staff médical du XV de France pourra donner plus de détails sur les blessures des deux Toulousains et sur leur possible durée d'indisponibilité. Fabien Galthié n'a, en revanche, pas encore évoqué le cas de Jonathan Danty qui semblait touché aux côtes au moment de quitter la pelouse.

Une chose est sûre, ce deuxième match de préparation aura laissé des traces. Deux à trois joueurs pourraient donc rejoindre l'infirmerie déjà composée de François Cros (adducteurs), Romain Taofifenua (ischios) et Demba Bamba (cheville).