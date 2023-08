Après la courte et pénible victoire face à l'Ecosse, le sélectionneur Fabien Galthié s'est d'abord félicité de la victoire de ses joueurs mais a aussi dressé un constat sans concession sur les carences de son équipe. Tout en rappelant qu'il s'agissait du premier "vrai" match amical de son équipe "premium". Il s'est voulu rassurant sur les blessés, tout en grimaçant lorsqu'il a évoqué le cas de Romain Ntamack...

Quelle est votre analyse après cette victoire difficile ?

D’abord, c’est un match de préparation avec une équipe différente de samedi dernier et qui rejouait ensemble pour la première fois depuis le Tournoi des 6 Nations. Ensuite, une rencontre avec un travail physiologique et de performance attendu. Ces conditions sont à prendre en compte. Ensuite, je le rappelle, les Ecossais ont un mois et demi d’avance sur nous. Leur championnat s’est terminé mi-mai quand le notre s’est achevé le 17 juin. C’est un autre élément à prendre en compte dans l’analyse. L’objectif était clairement de continuer à travailler et à se préparer dans la perspective du 8 septembre. Et même durant la phase qualificative de la compétition, nous aurons la possibilité de continuer à monter en puissance. Sur le contenu du match, il y a des choses intéressantes. Le scénario nous a montré ce que nous étions capables de faire et ce que nous n’étions pas capables. Capacités tant offensives que défensives. Avec la fatigue et un niveau physique en dessous de celui des écossais, nous avons été en difficultés avec le ballon mais aussi sans le ballon. Nous avons eu quelques temps forts qui nous permettent de scorer et de gagner cette rencontre. A quelques moments, on a trouvé ce que l’on recherchait. Mais aussi beaucoup de moment où l’on est en difficulté. Les Ecossais nous ont imposé beaucoup de rythme et d’intensité. Il a fallu que l’on coache différemment : faire monter Thomas Ramos (à l’ouverture), faire glisser Paul Boudehent au centre à la place de Jo Danty. Mais on s’est bien adapté, bien travaillé.

Justement, ce choix de composer un banc de finisseurs à 6 avants et deux trois-quarts vous a-t-il posé plus de soucis que d’habitude ?

Non, c’était bien. Nous avions plusieurs options. Nous avons senti qu’il fallait renforcer le milieu de terrain. On en avait besoin, on n’a pas assez travaillé au milieu du terrain. On était dominé dans ce secteur. Paul (Boudehent) a bien réagi de ce point de vue-là. C’était bien aussi de voir Louis (Bielle-Biarrey) à l’arrière et de donner du temps de jeu à Thomas à l’ouverture. Pour nous, c’est parfait. Certes, ça nous a mis en difficulté, mais on a trouvé des solutions. C’était un match d’entraînement parfait. En espérant, évidemment, que les blessures ne sont que mineures. Romain a une petite hyperextension du genou. On a préféré le faire sortir. Et puis Cyril (Baille), il aurait une grosse contusion sur le mollet.

Quel regard portez-vous sur votre production offensive ?

Quand on joue ces matchs-là, on attend de voir. On regarde ce que l’on est capable de réaliser. Sur l’aspect offensif, même si on a marqué trois essais et qu’on s’est créé quelques occasions, on a quand même beaucoup de points d’amélioration dans notre jeu de possession (il marque une pause). Tout comme dans notre jeu de dépossession et notre défense. Il y a des choses qui peuvent nous satisfaire, mais globalement ça peut s’expliquer. D’abord, notre incapacité à jouer juste. Ensuite, par le mélange de la fatigue et le manque de rythme. Je le rappelle : c’était une reprise pour notre équipe qui a disputé le Tournoi des 6 Nations.

La bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas eu de trou d’air en début de seconde période. Au contraire…

Si l’on veut trouver des trous d’air, on en trouve toujours. La semaine dernière, c’était en début de seconde période. Aujourd’hui, c’est autour de la 60e minute. Et peut-être même en début de match où on a été pris par la vitesse partout, dans tous les secteurs. Et puis, l’équipe a repris le contrôle du jeu à sa manière : pas en imposant le jeu, mais en posant des bases. Puis un bon début de deuxième mi-temps semblant promettre un match mieux maîtrisé. Mais on a fait des mauvais choix, à faire des erreurs techniques et puis à déjouer. On a été vite puni. On ne peut pas maîtriser une équipe quand on ne maîtrise pas son jeu. C’est ce qui s’est passé aujourd’hui.

La perspective d’avoir des joueurs blessés dans les heures ou les jours à venir peut faire évoluer vos plans dans la gestion du groupe pour les deux derniers matchs ?

On s’adapte toujours. Nous avions une vision au départ, mais on l’a modifié. Dimanche et lundi seront les deux grosses journées d’analyse où l’on va prendre les décisions quant à la compoition de l’équipe qui sera alignée samedi prochain contre les Fidji. C’est pour ça que 42 joueurs, ce n’est pas de trop vu les objectifs que l’on a. C’est aussi pour ça que l’on annoncera la liste des 33 joueurs (le 21 août), il y aura des joueurs en « stand-by » qui auront de fortes chances d’être sollicités pendant la compétition. On s’y prépare.

Comment s’organise la semaine à venir ?

Nous décollons dimanche en début d’après-midi (pour rejoindre Capbreton). A partir de lundi, nous allons travailler pour l’objectif suivant qui est le match contre les Fidji. Avec le staff, nous allons travailler dès dimanche sur la composition de l’équipe. Une composition qui est arrêtée le plus tôt possible. Mon objectif est d’annoncer aux joueurs la composition dès lundi soir. Pour plus de clarté. C’est bien pour les joueurs, c’est bien pour le staff.