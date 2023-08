Ce jeudi, à Dax, le Stade rochelais s'est imposé face à l'Union Bordeaux-Bègles (26-15). Les Maritimes doivent ce succès à un grand pragmatisme et une belle défense. Bordeaux aura forcément des regrets au vu de sa seconde période et de ses occasions non concrétisées.

Alors que les férias de Dax se préparent dans la ville landaise, la fête et la ferveur se sont également emparées de l'enceinte de Maurice Boyau. Des tribunes bien garnies tout comme les places en pesage pour venir voir s'affronter deux grosses écuries du Top 14. Le Stade rochelais, champion d'Europe en titre et finaliste du Top 14, défiait à Bordeaux-Bègles, demi-finaliste vaincu par... la Rochelle. Et dans cette rencontre de rodage, c'est l'Union Bordeaux-Bègles qui ouvre le score. Après un gros travail de Depoortère, Madosh Tambwe (7e) file derrière la ligne pour concrétiser une belle domination béglaise dans cette entame. Mais ce fut de courte durée quand la Rochelle a mis la main sur le ballon. La puissance de leur avant, l'occupation de Kerr-Barlow et la vitesse de leurs deux jeunes joueurs sur les ailes ont permis aux hommes d'O'Gara de prendre l'ascendant. D'abord par Kuntelia, qui réduit le score en force après plusieurs pick-and-go. Une action initiée grâce à un joli cadrage débordement de Bollinger face à Tambwe.

Bordeaux y a cru

Dans un deuxième temps, c'est Bosmorin qui ajoute un nouvel essai en bout de ligne. La Rochelle qui prend l’ascendant dans cette mi-temps notamment grâce à une grosse mêlée et moins d’imprécisions balle en main. L'ailier Bollengier aggravera le score. À la conclusion d'un superbe essai tout en relais. La Rochelle impose son rythme. Juste avant la pause, le buteur girondin Zack Holmes passe une pénalité de 45 mètres. En deuxième période, l'UBB revient revancharde et beaucoup plus appliquée mais n'arrive pas à scorer. Pendant un long moment, le tableau de marque ne bouge pas malgré plusieurs incursions intéressantes. Les protégés de Yannick Bru s'emploient et c'est finalement Tani Vili, auteur d'une belle entrée en jeu, qui débloquera le compteur en deuxième période (67e) sur un franchissement proche de la ligne. Les voilà donc revenus à 19-15 en leur défaveur mais les Rochelais sont suivis de près. Dans une fin de match à suspense, le demi d'ouverture champion du monde U20 cet été, Hugo Reus vient enfoncer le clou pour les siens et offrir un succès dans cet unique match amical des jaune et noir.

La feuille de match :

À DAX (Stade Maurice Boyau) – jeudi 10 août à 18 heures – La Rochelle bat Bordeaux-Bègles 26-15 (19-8). Arbitre : M. Charabas (Nouvelle Aquitaine). 5 549 spectateurs.

LA ROCHELLE : 4E Kuntelia (12e), Bosmorin (27e), Bollengier (38e), Reus (73e) ; 3T West (12e, 38e), Reus (73e).

BORDEAUX- BÈGLES : 2E Tambwe (7e), Vili (67e) ; 1T (67e), 1P (40e) Holmes.

BORDEAUX-BÈGLES 15. Buros ; 14. Moustin, 13. Depoortere, 12. Tapuai, 11. Tambwe ; 10. Holmes, 9. Abadie ; 7. Lakafia, 8. Gazzoti, 6. Diaby ; 5. Douglas, 4. Jolmes ; 3. Sadie, 2. Lamothe, 1. Poirot. Sont entrés en jeu : Vaotoa, Boniface, Vili, Chauvin, Affane, Gardrat, Miquel, Ducuing, Garcia, Dubié, Uberti, Duhau.

LA ROCHELLE 15. Leyds ; 14. Bollengier, 13. Nowell, 12. Favre, 11. Bosmorin ; 10. West, 9. Kerr-Barlow ; 7. Cancoriet, 8. Haddad, 6. Della Schiava ; 5. Dillane, 4. Lavault ; 3. Kuntelia, 2. Lespiaucq, 1. Païva. Sont entrés en jeu : Jégou, Ployet, Reus, Zamora, Holtz, Huchet, Anagu, Tetlow, Richer, Sorin, Lamit, Tabualevu, Pollard, Idoumi.