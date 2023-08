Après avoir ferraillé toute la rencontre face aux Héraultais, les Toulousains ont proposé les attitudes nécessaires, confirmant une certaine montée en puissance avant la reprise du Top 14.

Un ballon arraché à quelques mètres de la ligne par Thomas Lacombre, le jeune talonneur champion du monde moins de 20 ans récemment, alors que Montpellier pouvait rafler la mise dans la dernière minute après un ballon porté qui semblait gagnant. Ce fut le symbole d’une cohésion observée durant toute la rencontre, par ce sauvetage inespéré, mais aussi par le contenu exposé par les troupes d’Ugo Mola, n’hésitant jamais à produire du jeu et s’attelant à défendre la ligne avec vigueur. Sous une chaleur suffocante dans la région biterroise, cette opposition aura valorisé certains principes classiques, essentiellement dans l’alternance et la capacité à faire vivre le ballon sur les largeurs.

\ud83c\udfa5 Retrouvez les essais du 2ème et dernier match de présaison 23/24 face au MHR ! \ud83d\udcaa



\ud83d\udc40 https://t.co/yzJyRL3PNG #MHRST #MatchAmical pic.twitter.com/sQ83kHydKQ — Stade Toulousain (@StadeToulousain) August 11, 2023

Montpellier proposant une véritable densité, ce fut un test d’envergure, forcément utile avec en ligne de mire le premier déplacement à Bayonne la semaine prochaine pour l’ouverture du championnat. Un autre champion du monde des moins de 20 ans, Paul Costes, le centre virevoltant en devenir, aligné avec Matis Castro Ferreira, son compère de la troisième ligne, effectuait lui aussi sa rentrée. De quoi apprécier ces minutes de jeu : "Mon retour était programmé afin d’être prêt pour cette rencontre. On a fait les choses à l’endroit et je me suis vraiment bien senti sur le terrain." De bon augure, sous les yeux du paternel Arnaud, venu en observateur aiguisé.

Une conquête à affiner

Au-delà de tous ces aspects satisfaisants, les sorties sur blessure d’Hugo Reilhes et d’Owen Francks, presque simultanément en première ligne, pourraient générer des maux de tête inconsidérés au staff technique. Une contrainte de plus avec un effectif amputé d’une quinzaine de membres internationaux, à un poste où Maxime Duprat et Joel Merkler devront battre le pavé plus que jamais. D’autant que le contexte n’accorde que peu de répit pour le champion de France, doté d’une préparation courte sur laquelle l’essentiel est mis en exergue, le jeune centre précise : "Nous possédons un gros effectif, qui permet à tout le monde de toucher à ce haut niveau. C’est bien pour le rythme, même si l’on sait que l’étau va se resserrer pour les prochaines rencontres. Mais le voyage à Bayonne sera un bon marqueur, on se met dans les meilleures dispositions possibles pour aller faire un coup et pour savoir si nous avons bien digéré le titre." Une entrée en matière de style, les Haut-Garonnais s’attendent à un déplacement de choix, avec un groupe à polir comme le souligne l’entraîneur David Mêlé : "J’espère que nous allons récupérer du monde durant la semaine, mais tous ceux qui seront sur le pont iront défendre le mieux possible le maillot en terre basque."