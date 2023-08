Ce vendredi soir, à 20 heures, Clermont et Oyonnax s'affronteront au stade du Mas d'Issoire dans un deuxième match de préparation respectif. Une ultime rencontre avant de se retrouver à Charles Mathon pour le lancement de la saison de Top 14, la semaine prochaine.

Un dernier match de préparation avant le grand bain pour Oyonnax. Les Oyomen rencontrent ce vendredi soir leur futur premier adversaire de Top 14, l'ASM Clermont. Et pour l'occasion, les hommes de Joe El Abd se déplacent moins nombreux que pour la rencontre face à Provence Rugby (24-12). Sorti après un choc à la tête samedi dernier, Victor Lebas laisse sa place à Kévin Kornath en deuxième ligne. Justin Bouraux échange sa place à l'ouverture avec Jules Soulan, sur le banc il y a 7 jours.

Entrée en piste

L'ASM qui, contrairement à la semaine dernière, ne jouera qu'avec une seule équipe que Christophe Urios coachera tout au long du match, et non une équipe par mi-temps. À noter que les recrues Rob Simmons, Caleb Timu, Pierre Fouyssac et Joris Jurand seront titulaires. Le jeune demi de mêlée Jules Bousquet (18 ans), sera, lui, sur le banc pour le début de cette rencontre. Sébastien Bézy, remis de sa blessure, réintègre le groupe.

Le XV de départ de Clermont : 15. Newsome ; 14. Jurand, 13. Simone (cap.), 12. Fouyssac, 11. Tutuvulli ; 10. Belleau, 9. Sanga ; 7. Guilly, 8. Timu, 6. Dessaigne ; 5. Simmons, 4. Lanen ; 3. Slimani, 2. Fourcade, 1. Beria

Le groupe se resserre pour la réception d’Oyonnax

Remplaçants : Couly, Falgoux, Jedrasiak, Oudard, Bousquet, Plisson, Fall, Dzmanashvili, Kiteau, Amatosero, Tixeront, Bézy, Raka, Hériteau.

Le XV de départ d'Oyonnax : 15. Sweetnam ; 14. Stark, 13. Farrell, 12. Mensa, 11. Reybier ; 10. Soulan, 9. Ruru ; 7. Credoz, 8. Taofifenua, 6. Lebreton ; 5. Fabregue, 4. Kornath ; 3. Oz, 2. Durand, 1. Raynaud (cap.)

Remplaçants : Abraham, Berthaud, Bordenave, Geledan, Godener, Grice, Hermet, Leiataua, Mirtskhulava, Picault-Cassang, Bouraux, Coulibaly, Ensor, Ikpefan, Millet.