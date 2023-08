Pour son deuxième et dernier match de préparation, Agen n’a eu besoin que d’une mi-temps pour écarter Grenoble. Le SUA s’est imposé 28-12 sur la pelouse d’Issoire, dans le Puy-de-Dôme.

Dans la chaleur caniculaire d’Issoire (Puy-de-Dôme), Agen a démarré tambours battants. Tranchants d’entrée, les hommes de Bernard Goutta ont mis à mal leurs adversaires sur un ballon porté avant que Richard Barrington ne concrétise la belle entame agenaise (4ème minute). Dorian Jones s’est ensuite chargé de transformer l’essai du pilier anglais. Une première charge qui a eu le mérite de réveiller les Grenoblois. Cinq minutes plus tard, le FCG pilonnait les vingt-deux mètres agenais avant que Sam Davies n’adresse une merveille de passe à Karim Qadiri.

Pour sa première apparition sous le maillot grenoblois, l’ouvreur gallois n’a pas transformé l’essai de son ailier. À la 26ème minute, Agen remettait un coup de coup de collier grâce à mouvement bien senti entre les trois-quarts pouf envoyer Théo Belan à dame. Symbole de la domination agenaise, Dorian Bellot signait le troisième essai du SUA sur la sirène, pour alourdir la marque à 21-5.

Nouvelles équipes, même dynamique

À la pause, Grenoble et Agen ont intégralement changé leurs équipes mais le FCG n’a pas trouvé les clés pour revenir dans la partie. Malgré deux occasions franches d’essais en début de seconde période, les hommes d’Aubin Hueber n’ont pas été précis dans la zone de marque et ont longtemps laissé les Agenais à seize points d’écart. Mais à la 68ème minute, Talalei Gray a enfin percé le mur agenais en inscrivant un essai tout en puissance derrière une mêlée à cinq mètres. Mais trois minutes plus tard, Etcheverry concluait un magnifique mouvement agenais dans les vingt-deux mètres grenoblois pour tuer tout suspense. Score final 28-12. Le 18 août, Grenoble accueillera Mont-de-Marsan alors qu’Agen défiera Brive pour la première journée de Pro D2.