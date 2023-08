Outre France-Écosse et Angleterre-pays de Galles, cinq autres équipes de la Coupe du monde jouent ce week-end un match amical. La Géorgie reçoit la Roumanie à Tbilissi, la Namibie se rend à Temuco pour défier le Chili, et le Portugal accueille les États-Unis, pays non qualifié pour la Coupe du monde, à Almancil. Découvrez tous les XV de départ de ces matchs amicaux.

Géorgie - Roumanie (samedi 16h00) Géorgie : 15. Modebadze ; 14. Tabutsadze ; 13. Tapladze ; 12. Sharikadze (cap) ; 11. Lashkhi ; 10. Matkava ; 9. Aprasidze ; 8.Ivanishvili ; 7.Gachechiladze ; 6. Giorgadze ; 5. Chachanidze ; 4. Cheishvili ; 3. Japaridze ; 2. Chkoidze ; 1. Nariashvili Remplaçants : 16. Mamukashvili ; 17. Abuladze ; 18. Papidze ; 19. Jaiani ; 20. Tsutskiridze ; 21. Lobzhanidze ; 22. Khmaladze ; 23. Kveseladze Roumanie : 15. Melinte ; 14. Onutu ; 13. Fonovai ; 12. Gontineac ; 11. Lama ; 10. Popa ; 9. Rupanu ; 8. Gorin ; 7. Ser ; 6. Rosu ; 5. Iancu ; 4. Motoc (cap) ; 3. Burtila ; 2. Butnariu ; 1. Balan Remplaçants : 16. Irimescu ; 17. Hartig ; 18. Cretu ; 19. Mahu ; 20. Stratila ; 21. Bocanet ; 22. Boldor ; 23. Popoaia Lire aussi : La composition des Bleus face à l'Écosse

Lire aussi : La composition de l'Écosse pour affronter le France Chili - Namibie (samedi 22h00) Chili : 15. Ayarza ; 14. Videla ; 13. M.Garafulic ; 12. D.Saavedra ; 11. N.Garafulic ; 10. Fernandez ; 9. Torrealba ; 8. Escobar ; 7. C.Saavedra ; 6. Sigren (cap) ; 5. Elissmann ; 4. Huete ; 3. Dittus ; 2. Bohme ; 1. Lues Remplaçants : 16. Dussailant ; 17. Carrasco ; 18. Inostroza ; 19. Pedrero ; 20. Silva ; 21. Carvallo ; 22. Casas ; 23. Urroz Namibie : 15. Rossouw ; 14. Plato ; 13. Deysel (cap) ; 12. Burger ; 11. Greyling ; 10. Swanepoel ; 9. Stevens ; 8. Hardwick ; 7. Katjijeko ; 6. Conradie ; 5. Uanivi ; 4. Ludick ; 3. Coetzee ; 2. Van Jaarsveld ;1. Sethie Remplaçants : 16. Westhuizen ; 17. Benade ; 18. Viviers ; 19. de Klerk ; 20. Retief ; 21. Gaoseb ; 22. Theron ; 23. Van der Berg Lire aussi : Les compositions d'Angleterre-Pays de Galles Portugal - États-Unis (samedi 15h00) Portugal : 15. Sousa Guedes ; 14. Pinto ; 13. Lima ; 12. Appleton (cap) ; 11. Marta ; 10. Moura ; 9. Marques ; 8. de Freitas ; 7. Martins ; 6. Granate ; 5. Cerqueira ; 4. Madeira ; 3. Alves ; 2. Tadjer ; 1. Fernandes Remplaçants : 16. Costa ; 17. Campergue ; 18. Hasse Ferreira ; 19. Simðes ; 20. Wallis ; 21. Lucas ; 22. Portela ; 23. Cardoso Pinto États-Unis : La composition n'a pas encore été dévoilée