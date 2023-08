Ce samedi à 21h05, l'Écosse et la France se retrouvent à Saint-Étienne pour un deuxième match de préparation. Pour l'occasion, Gregor Townsend a procédé à six changements dans le XV de départ. Jamie Ritchie fait son retour et reprend le capitanat, Sam Skinner démarrera lui sur le banc alors que la deuxième ligne sera composée de Richie Gray et Grant Gilchrist.

Après leur victoire 25 à 21 sur le XV de France, à Edimbourg la semaine dernière, c’est aux Écossais de faire le déplacement à Saint-Étienne pour un deuxième choc face aux Bleus. Une rencontre qui promet puisque les deux sélectionneurs ont fait le choix d'aligner leurs joueurs cadres. Six changements sont à noter dans le XV de départ écossais. En première ligne, l'habituel George Turner retrouve sa place de talonneur. Suspendu trois semaines après son carton rouge pour déblayage dangereux sur Pierre Bourgarit, Zander Fagerson cède sa place au vétéran WP Nel (55 sélections), sur le banc la semaine dernière. En troisième ligne, seul Jack Dempsey conserve sa place. Il sera entouré de Rory Darge et Jamie Ritchie, de retour, et avec le capitanat en bonus. Un banc en 6-2 Sorti sur blessure la semaine dernière, Ben White cède sa place à Ali Price à la mêlée. Pourtant auteur d'un très bel essai au retour de la pause, l'ailier Darcy Graham n'est pas reconduit. C'est Kyle Steyn qui débutera à l'aile. Sur le banc, on retrouve une composition 6-2 avec les piliers Sebastian et Sutherland, le talonneur McInally, les deuxième ligne Skinner et Cummings et le flanker Bayliss. George Horne et Ollie Smith viennent compléter le banc. Le XV de départ de l'Écosse : 15. Kinghorn ; 14. Steyn, 13. Jones, 12. Tuipulotu, 11. Van Der Merwe ; 10. Russell, 9. Price ; 7. Darge, 8. Dempsey, 6. Ritchie (cap.) ; 5. Gilchrist, 4. Gray ; 3. Nel, 2. Turner, 1. Schoeman. Your Scotland team for Saturday in St-Étienne \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7



Read more \u27a1\ufe0f https://t.co/Lnym5YLHYx pic.twitter.com/sY85bD3pzV — Scottish Rugby (@Scotlandteam) August 10, 2023 Remplaçants : 16. McInally, 17. Sutherland, 18. Sebastian, 19. Cummings, 20. Skinner, 21. Bayliss, 22. Horne, 23. Smith.