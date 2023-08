À une semaine du coup d'envoi du Top 14, Montpellier et Toulouse s'accordent un dernier match de préparation au Stade Raoul Barrière de Béziers ce jeudi soir à 20h45. Pour l'occasion, Philippe Saint-André a choisi d'aligner une équipe par mi-temps tandis que le Stade toulousain se déplace avec 22 remplaçants.

Pour lancer les fêtes de Béziers, Montpelliérains et Toulousains se retrouvent ce jeudi soir à 20h45 au Stade Raoul Barrière pour un ultime match de préparation. Le manager du MHR, Philippe Saint-André, a fait le choix de sélectionner 28 joueurs, et de composer deux XV de départ. Chaque équipe jouera une mi-temps de jeu, menée par Alexandre Bécognée pour la première et Marko Tauleigne pour la deuxième. Le centre Auguste Cadot et le deuxième ligne Elliott Stooke apparaissent sur les deux compositions.

Un groupe élargi pour Toulouse

Vainqueur la semaine dernière à Colomiers (26-7), le Stade toulousain a fait le choix de se déplacer avec un seul XV de départ, mais un banc de 22 joueurs. Parmi les 37 retenus, on note la présence de Mathis Lebel, titularisé à l'arrière, Paul Graou à la mêlée et Alban Placines capitaine. Théo Ntamack, Sofiane Guitoune, Edgar Retière et Max Auriac débuteront sur le banc.

Le XV de départ de Montpellier : 15. Tisseron ; 14. Ngandebe, 13. Darmon, 12. Cadot, 11. Bridge ; 10. Carbonel, 9. Coly ; 7. Doumenc, 8. Bécognée (cap.), 6. J. Van Rensburg ; 5. Duguid, 4. Stooke ; 3. Mulipola, 2. Latu, 1. Erdocio

Le deuxième XV de Montpellier : 15. De Nardi ; 14. Rocher, 13. Martin, 12. Cadot, 11. Malaret ; 10. Foursans, 9. Doan ; 7. Sonzogni, 8. Tauleigne (cap.), 6. Foguet ; 5. Moss, 4. Stooke ; 3. Tu'Inukuafe, 2. Karkadze, 1. Forletta

Le XV de départ de Toulouse : 15. Lebel ; 14. Tauzin, 13. Costes, 12. Barassi, 11. Retière ; 10. Searle, 9. Graou ; 7. Elstadt, 8. Roumat, 6. Placines (cap.) ; 5. Fa'Asalele, 4. Brennan ; 3. Franks, 2. Boubila, 1. Reilhes

?\u26ab Le XV de départ pour le 2ème match amical ?



La présaison se poursuit face au MHR, demain à 20h45 au stade Raoul Barrière de Béziers ?



Il reste quelques places \u25b6\ufe0f https://t.co/DvODzDU2Ri pic.twitter.com/lcqmqVVrcp — Stade Toulousain (@StadeToulousain) August 9, 2023

Remplaçants : Hawkes, Duprat, Vergé, Banos, Ntamack, Germain, Guitoune, Merkler, Sentubery, Catsro-Ferreira, Bituniyata, Retière, Gourges, Bainivalu, Auriac, Fenuafanote, Condon, Lacombre, Maka, Descube, Pouzelgues, Delpy