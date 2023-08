Le Stade toulousain est parvenu à convaincre pour son match amical après seulement trois semaines de préparation et avec un groupe très rajeuni. Malgré tout, le calendrier à venir pousse les Toulousains à accélérer encore.

Au-delà du calendrier singulier qu’apporte cette saison de Coupe du monde, le Stade toulousain a la particularité d’avoir terminé très tard sa saison. Il a fallu travailler plus vite que d’habitude, avec ce match amical arrivant après trois semaines de préparation. Pourtant, la première rencontre de la saison fut plutôt satisfaisante, avec une victoire certes, mais une efficacité remarquable et une cohérence certaine. "On n’a pas révolutionné grand-chose à l’intersaison du fait du manque de temps et de la physionomie de notre effectif. On n’a pas changé notre système. Du coup, les garçons savent où ils mettent les pieds, savent nos attendus, exposait l’entraîneur des trois-quarts Clément Poitrenaud. Puis on a fait du rugby dès la reprise. Donc ça va relativement vite. Et oui, c’est plutôt encourageant pour une première sortie."

Sans forcer leur talent, les Toulousains ont montré que cette courte préparation n’avait pas altéré leur atout majeur, c’est-à-dire les ballons de récupération. Sur le visage montré par son équipe, le centre Sofiane Guitoune notait : "On savait que ce ne serait pas facile car Colomiers a repris depuis un mois et demi, c’est une belle équipe de Pro D2 qui se connaît depuis des années. Mais on a pris ce match avec sérieux du début à la fin."

Un amalgame réussi

Malgré les 17 internationaux absents et les nombreux jokers Coupe du monde appelés en renfort, la stabilité prônée par le staff toulousain a eu du bon. "On essaie que ça change le moins possible, confirme le capitaine Alban Placines. Il faut que le groupe vive bien. Pour ça, prendre du plaisir et réaliser des matchs amicaux corrects est nécessaire. Ça a été le cas ce soir, donc c’est une bonne première étape." Le mélange intergénérationnel a également été une réussite. "En entrant sur la pelouse, je me suis dit : "mince, 15 piges d’écart avec les gosses, c’est chaud !", rigolait Sofiane Guitoune. Mais ils sont entrés dans le grand bain sans peur. Pourtant, il y avait quelques briscards en face. Ils ont joué leur carte à fond et c’est bien pour préparer le championnat."

Avant de se rendre à Bayonne le 18 août, le Stade a rendez-vous avec le champion de France précédent, Montpellier, dès ce jeudi. "Ce sera un gros match, qui va nous aider pour notre début de saison compliqué, on le sait. Mais on peut compter sur une belle génération, pointait le centre présent au Stade depuis 2016. Souvent, Toulouse a de très bons jeunes joueurs, mais là ce sont de bons joueurs avec de bons comportements. C’est important."