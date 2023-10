À l’occasion de ses 80 ans, Pierre Villepreux, ancien joueur et sélectionneur international français, avait organisé un match entre ses deux clubs, Brive et Toulouse. Le Stade Toulousain a largement remporté la partie (82-7), mais l’important n’était pas là.

Quels sentiments ça vous procure de voir tous vos amis venir célébrer vos 80 ans ?

J’avoue que c’est beaucoup d’émotions. J’accepte cette reconnaissance d’anciens joueurs, mais aussi des deux clubs. Brive, comme Toulouse, ont immédiatement accepté de participer à ce match, sur ce petit stade. C’est aussi très bien pour le club de Pompadour. Après je suis très content de retrouver toutes ces personnes, l’équipe de 85 avec qui on gagne le titre (NDLR, en tant qu’entraîneur il mène le Stade Toulousain vers le bouclier de Brennus en 1985), c’est émouvant de voir tous ces gens ici pour moi.

Réussir à réunir ces deux clubs sur la pelouse de votre enfance c’est magnifique pour vous.

Le CA Brive représente quelque chose ici et je ne me voyais pas mettre en face de Toulouse une autre équipe, c’était mes deux clubs de cœur ou rien. Les deux ont en plus immédiatement accepté.

Le Stade Toulousain réussit à envoyer beaucoup de jeu...

Évidemment, Brive est un peu inquiet en ce moment (ils reçoivent Grenoble la semaine prochaine), alors ils ont mis une équipe modifiée. Toulouse c’est toujours très fort, beaucoup de mouvement, beaucoup de vitesse, c’est leurs forces.

Les jeunes sont aux manettes du côté du Stade Toulousain.

C’est le secret de la formation du Stade Toulousain et c’est très positif.

Qu’avez-vous pensé de la performance des Bleus hier ?

C’est certainement un des meilleurs match de cette équipe car l’opposition n’était pas neutre. Le problème de l’Italie, c’est surtout leur défense, c’est dommage car ils sont bons en attaque. Ces deux défaites vont cruellement les marquer. Pour les Français, ils sont sur la bonne voie, mais les quarts de finale ça sera une autre histoire.

Il faut continuer à envoyer du jeu pour le quart de finale ?

Je pense qu’ils ont le potentiel pour le faire, il faut sortir du jeu de dépossession et ne pas craindre de se lancer dans beaucoup de jeu. Il faut garder un jeu d’attaque.