Taulier inamovible de ce XV de France, le trois-quarts centre du Stade Rochelais Jonathan Danty profite à plein poumon de la bouffée d’air insufflée par la jeunesse montante de ce XV de France à l’image des Gailleton, Bielle-Biarrey ou encore Boudehent.

"Ça fait 10 ans que je joue en Top 14, je n'ai jamais été meilleur marqueur de Top 14", voilà la manière ironique qu’à Jonathan Danty de montrer son admiration envers Émilien Gailleton. Un jeune joueur du XV de France - il est toujours bon de le rappeler - qui avait à peine 8 ans lorsque Danty a commencé sa carrière professionnelle au Stade français en 2011. Un regard bienveillant et protecteur qu’il porte sur ces jeunes joueurs plein de talents et d’audace, comme tout un chacun a pu observer sur le rectangle mythique de Murrayfield.

À l’image du premier essai tricolore, leurs capacités techniques et athlétiques ont marqué celui qui a débuté à 21 ans sous le maillot frappé du coq. "Il faut admettre qu’ils très sont impressionnant oui, sourit le puissant numéro 12. Mais je ne suis pas surpris de ce qu’ils font. Ils jouent déjà en Top 14, dans de grosses écuries. "Loulou" (Bielle-Biarrey, NDLR) a beaucoup de concurrence à Bordeaux que ce soit à l’aile ou à l’arrière et il arrive quand même à enchaîner les matchs. Par contre, ce qui est surprenant, c’est la maturité qu’ils ont à leur âge. Je ne suis pas sûr d’avoir eu la même lorsque j’avais le même âge. Je suis très content de les avoir comme coéquipiers d’autant qu’en plus ce sont de vrais bons mecs, et c’est sympa d’échanger avec eux, peu importe leur âge.".

Des purs produits "Jiffs"

Un attachement sincère envers le futur du XV de France et qui semble refléter l’esprit ambiant qui règne dans le groupe France. Paul Boudehent, deux ans plus vieux que les précédents cités, est aussi un des jeunes internationaux que Danty prend plaisir à côtoyer en club et dont il souligne le talent. "C’est un joueur qui joue depuis plusieurs saisons en top 14 maintenant. Je suis très content pour lui de sa performance personnelle à Murrayfield. J’espère et je pense pour lui qu’il aura d’autres sélections en Bleu".

Cette éclosion soudaine du vivier de bons joueurs squattant les feuilles de matchs internationaux est selon lui due à la politique mise en place depuis plusieurs saisons sur les Joueurs issus de la filière de formation. "Tout ce qui a été fait par rapport aux JIFF, c’est aussi grâce à ça qu’on a de très bons jeunes. Il n’y a qu’à voir la Coupe du monde de moins de 20 ans. Ils jouent très régulièrement en Top 14 et donc évoluent rapidement. Ce qui leur permet de se retrouver en équipe de France beaucoup plus tôt. Ce n’était pas forcément le cas de notre époque avec Chalu’ (Bastien Chalureau, NDLR) où jouaient beaucoup d’étrangers." Titulaire indiscutable de mandat Galthié, Danty n’a sans doute qu’un souhait pour ces jeunes coéquipiers : les faire devenir de précoces champions du monde.